Olcsóbb előfizetést tesztel Európában a YouTube

Két hullámban Európát is elérte a YouTube Premium áremelése, a hazánkat is érintett augusztus végi menetet követően most további uniós országokban nőtt az előfizetés ára. Viszont ezzel párhuzamosan érdekes kísérletbe kezdett a szolgáltatás, egyes országokban tesztelési jelleggel elérhetővé tette az olcsóbb Premium Lite csomagot, hírünk írásakor hazánkban ennek híre-hamva sem volt.

A megszokott Premiumhoz képest az új Premium Lite körülbelül feleannyiba kerül, cserébe nincs benne a YouTube Music reklámmentesítése, nem lehet offline megtekintésre videókat letölteni, és a mobilokon való háttérbeli videólejátszás sem érhető el.

Emellett limitált a reklámmentesítése, a licencelt zenei tartalmak lejátszásakor, továbbá a YouTube böngészésekor erre-arra feltűnhetnek hirdetések.

Ennek megfelelően a YouTube Premium Lite azoknak lehet megfelelő választás, akik nem néznek és hallgatnak zenei tartalmakat a videómegosztón, csak szeretnék reklámmentesen megtekinteni az egyéb típusú videókat.

Egyelőre rejtély, hogy Magyarországon elérhető lesz-e az olcsóbb Lite csomag, a mostani tesztelése kapcsán sem tett semmiféle bejelentést a YouTube.

