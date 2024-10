Tart a mobiljainak MI-s funkcióitól az Apple

Az iOS 18.1 és társainak kiadásával az Apple megkezdte a beharangozott Apple Intelligence generatív mesterséges intelligenciás funkciók több körben való elérhetővé tételét a fogyasztók számára, bár jogi okokból az Európai Unió tagországaiban élők egyelőre hoppon maradtak.

A The Wall Street Journal most interjút közölt az Apple szoftveres főnökével, amelyben Craig Federighi bevallotta, hogy egyelőre nem túl okos az Apple Intelligence, de a vállalaton belül ezt nem is bánják. Az aggodalmat a generatív mesterséges intelligenciában rejlő veszélyek jelentik, rengetegen használják az eszközeit, így bizonyos mértékű felelősség terheli a céget, hogy gyárilag egyáltalán mire engedi használni a technológiát.

Federighi konkrét példát is felhozott, az iOS 18.1 egyik első generatív MI-s képmanipulálási funkciója a fotókon lévő személyek és tárgyak okos eltávolítása.

A lehetőség kapcsán vita keletkezett arról, hogy egyáltalán mi tekinthető fotónak, milyen mértékű és jellegű manipulációt követően válik fantázia az eredetileg megörökített emlékből.

Végül ügy döntöttek, hogy az okos objektumtörlő funkció még belefér, a felhasználói visszajelzések alapján nagy igény van rá, hogy könnyedén törölhetőek legyenek a fotók hátterében lévő idegenek és zavaró tárgyak, például az eldobott szemét. Az efféle változtatások nem változtatják meg a fotók természetét, így végül elkészítették az MI-alapú objektumtörlést.

