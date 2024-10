Nem javította meg a bizarr egerét az Apple

A hét elején megejtette az idei feltehetően utolsó hardveres bejelentéseit az Apple, a frissített iMac asztali számítógép mellett leleplezte az apró mérete ellenére meghökkentően erős Mac Minit is. Ezen túlmenően a Magic Keyboard és a Magic Mouse számítógépes kiegészítőkből is új változatokat jelentett be, ám ezek csak annyiban különböznek az elődeiktől, hogy Lightning helyett USB-C csatlakozós kábellel tölthetőek a beépített akkumulátoraik.

Az Apple Magic Mouse is átállt az USB-C töltőportra, de az egér alján maradt a csatlakozó

Fotó: Apple

Az új perifériák kapcsán az egyetlen ténylegesen érdekesnek mondható tényállás, hogy a Magic Mouse esetében az Apple csak azért sem volt hajlandó áttenni a töltőcsatlakozót az egér oldalára, továbbra is az alján található a csatlakozóaljzat.

Ennek megfelelően töltés közben nem lehet használni az egeret, mert kilóg az aljából a kábel.

Az Apple dizájnerei természetesen tisztában vannak ezzel a furcsa és bosszantó deficittel, de annak idején úgy döntöttek, hogy a maximálisan divatos kinézetért megkötik ezt a kompromisszumot, a használók többsége úgy is csak havonta egyszer tölti az akkut, ha nem ritkábban.

