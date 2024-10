Az okosórák mellett jönnek az okoscipők és okoszoknik

Az amerikai Forbes áttekintése szerint a legnagyobb változást a technológiai fejlődés gerjeszti, amelynek révén a testmozgás a korábbinál hatékonyabbá, személyre szabottabbá és élvezetesebbé válik.

Az egyik legnépszerűbb trend, a viselhető technológia, az Amerikai Sportorvosi Főiskola éves összegzésében már 2016 óta folyamatosan az első három legfontosabb között szerepel, és fejlődése a jövőben is folytatódik. Az okosórák és okoskarkötők mellett egyre több eszköz jelenik meg – például okoscipők és okoszoknik –, amelyek edzés közben gyűjtik az adatokat. Ezek az információk lehetővé teszik a személyre szabott edzéstervek kialakítását, miközben a rohamosan fejlődő mesterséges intelligencia valós időben képes alkalmazkodni az egyéni igényekhez, tovább növelve a hatékonyságot. A Huawei nemrég megjelent okosórája, a Watch GT 5 és Watch GT 5 Pro például a korábbi modelleknél gyorsabb, és átfogóbb egészségfigyelést és edzéskövetést nyújthat, köszönhetően a vadonatúj TruSense rendszernek. Alaposabb jelolvasást tehet lehetővé a szívritmus, a vér oxigénszintje és a légzésszám mérésében, de futás során például figyeli azt is, hogy a felhasználó melyik oldalát terheli jobban, így még átfogóbb adatokat nyújt edzés közben és szükség esetén korrigálni is tudunk a még hatékonyabb edzésért.

Fotó: Huawei / Huawei

Egyre népszerűbbek a játékos elemekkel gazdagított fitneszalkalmazások is, amelyek pontok, jelvények, ranglisták és jutalmak segítségével motiválják és vonják be a felhasználókat. Ezek a funkciók már a mai okosórák szoftvereinek is szerves részét képezik, segítve, hogy a felhasználók még motiváltabbak legyenek az egészségi- és fitneszcéljaik elérésében.

Tengerparti edzés a nappaliban

A járvány miatt megélénkült otthoni edzések iránti érdeklődés a jövőben is megmaradni látszik. A kényelmes és rugalmas edzési lehetőségek továbbra is vonzóak, amit a technológiai környezet folyamatos fejlődése tovább erősít. Az új generációs otthoni fitneszgépek már kamerákkal, érintőképernyőkkel és mozgásérzékelőkkel felszereltek, és különböző alkalmazások és online edzésprogramok széles választéka is elérhetővé vált: ma már bárki edzhet otthonról, akár profi edzők irányításával.