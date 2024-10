Most bárki egy panziót vezető medve bőrébe bújhat

Az év végétől kezdve az Epic Games Store mobilokra szánt verziójában is megkezdődik az ingyenjátékok osztogatása, azonban ez nem jelenti azt, hogy a digitális játékbolt számítógépes változata bármikor a belátható jövőben búcsúzna az ingyenjátékos promóciójától. Mostanra befutott az e heti cím, a halloweeni időszak akció- horrorjátékai előtt a bolt egy családbarát és ötletes terméket hajlandó bárkinek örökre a rendelkezésére bocsátani.

Az e heti ingyenjáték a Bear and Breakfast címre hallgat, az érdeklődők 2024. október 10. délután 5 óráig adhatják hozzá örökre a felhasználói fiókjaikhoz, az említésre sem méltó rendszerigényének köszönhetően pedig szinte bármilyen netezésre még alkalmas számítógépen futtatható.

„A Bear and Breakfast egy kedélyes hangulatú menedzserszimulátor és kalandjáték, amelyben egy jó szándékú medve bőrébe bújhatsz, aki szeretné sikerre vinni az erdő közepén nyitott panzióját. Hank és barátai egy elhagyatott kunyhóra lelnek az erdőben, de ahhoz, hogy a panzióból igazi aranytojást tojó tyúk váljon, minden tinédzserkori találékonyságukat be kell vetniük. A vállalkozás vezetése mellett az erdő rejtélyeire is oda kell figyelned. Hank hamarosan egy összeesküvés nyomaira bukkan, amelynek gyökerei a legöregebb fánál is mélyebbre nyúlnak” – olvasható a leírásában.

