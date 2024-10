Búcsúzik az internet egyik legbosszantóbb biztonsági szolgáltatása

Az internetezés során megjelenő bosszantások abszolút királya már hosszú ideje a sütis felugró ablak, de nem volt ez mindig így, korábban a CAPTCHA-rendszerek táncoltak az internetezők idegein. Ezek a kijelzőn megjelent kódok beírására vagy feladatok megoldására kérik a webhelyek látogatóit, ezzel kell bizonyítaniuk, hogy emberek. A céljukat az internetes botok kiszűrése jelenti, spameléshez vagy túlterheléses támadáshoz hasonló visszaéléseket próbálnak velük megakadályozni a webfejlesztők.

Itt a vége a klasszikus CAPTCHA-rendszereknek, a legjobb sem képes kifogni a mesterséges intelligencián

Fotó: Karen Grigorean / Unsplash

A CAPTCHA-rendszerek fejlesztői mindig is macska-egér harcot vívtak a megoldásaikat automatizáltan hatástalanítani próbáló kiberbűnözőkkel, de a generatív mesterséges intelligenciás képfeldolgozás jóvoltából mostanra végleg elestek. És nem csak a legegyszerűbb formáik váltak hatástalanná, a technológia segítségével egyetemi kutatók most megoldást találtak a Google reCAPTCHAv2 rendszer száz százalékos hatékonyságú kijátszására is.

A reCAPTCHAv2 rendszerrel jó eséllyel mindenki találkozott, ez mutogat 3×3 rácsban képeket olyan kihívásokkal, mint például válassza ki az összes közlekedési lámpát, vagy kattintson az összes biciklit tartalmazó képre addig, amíg el nem fogynak.

A Google rendszerének mostani semlegesítése nem jelent hatalmas problémát, a vállalat már 2018-ban útjára indította a látogatókat semmiféle kérdéssel és kihívással nem zavaró reCAPTCHAv3 rendszert. Ez egyéb jelek alapján ítélkezik arról, hogy vajon ember vagy bot próbálja-e betölteni a weblapokat.

A reCAPTCHAv2 kilövésével eljutottunk odáig, hogy teljes mértékben értelmetlenné váltak a kódbekérős és kihívásos CAPTCHA-rendszerek, a következő időszakban számítani lehet a végleges kihalásukra.

