Egyre kevésbé tartja az értékét az iPhone

Ha befektetésnek nem is nevezhető az új iPhone vásárlása, de a lecserélésekor biztosan jóval többet ér majd a használtpiacon, mint az annak idején vele rivális androidos készülékek. Ennek tudható be, hogy az új mobilok vásárlásakor az iPhone-tulajok 41 százaléka adja el vagy számíttatja be régi készülékét, míg az androidos vevők esetében csak 17% az arány.

Most a SellCell jóvoltából további adatok érkeztek a témában. Az amerikai piacon jelenlévő, használt mobilok értékesítésével foglalkozó piactér szerint az iPhone-ok továbbra is az értéküket messze legjobban tartó mobilok, bár az adatai alapján az iPhone 13 szériától kezdődően negatív trend alakult ki.

Az iPhone termékcsaládok átlagos értékvesztése egy év után

Fotó: SellCell

Egy évvel a piacra dobásukat követően az Apple mobilcsaládjai egyre rosszabbul tartják az értéküket, az iPhone 11-12 esetében mért 43,8% után az iPhone 15 családnál már 48,2%-ig kúszott a listaárhoz képesti értékvesztés.

A Samsung Galaxy S modellek értékvesztése, a megszokottnál jobban teljesített S23 széria után az S24 akár további javulást is felmutathat

Fotó: SellCell

Cserébe viszont a fő riválisnak mondható Samsung termékeknél csökkent az értékvesztés, amíg a Galaxy S22 mobilok egy év után nagy átlagban 66,7%-ot veszítettek az értékükből, addig a Galaxy S23 széria esetében már csak 61,1% volt az érték. Az aktuális Galaxy S24 esetében még nincs éves információ, hiszen idén januárban került piacra, de a 6 hónapos értékvesztési számok alapján elképzelhető, hogy értékállóbbnak bizonyul az S23-nál.

