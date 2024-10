Gamer laptop azoknak, akik nem szeretik a kompromisszumokat

Kapott egy meglepően jó, HD minőségű webkamerát, és pakoltak rá két mikrofont is, amelyek egészen jól használhatóak. A billentyűzete tartalmazza a numerikus szekciót is, ami azoknak lehet hasznos, akik munkára is használnák a terméket. A háttérvilágítással is megtámogatott klaviatúra gombjai megfelelően nagyok, épp úgy, mint ahogy a beépített egér is.

Látvány

A kijelző is méltó az erős hardverhez és a jó kezelhetőséghez! A kellően nagy, 16 inches képátlóval bíró panel felbontása nagyobb az átlagosnál, hiszen 2560x1600 képpontos. Az IPS LCD kijelző fényereje is remek, eléri az 500 nit értéket, ami a HDR anyagok megjelenítése során nagyon jól jön.

Erős hardver, szép a kijelző, öröm vele játszani!

A színek szépek, kellően természetesek, naturálisak, és képhibák egyáltalán nem tapasztalhatóak. A játékos tulajdonságai kiválóak, hiszen a válaszideje kellemesen alacsony, a képfrissítése pedig kiemelkedően jó: 240 Hz-es, és vizsgálataink során arra jutottunk, hogy a G-Sync és FreeSync technológiákat is támogatja.

Kialakítás

Az éjfekete eszköz külseje visszafogott, de csak addig amíg be nem kapcsoljuk, hiszen színes LED-eket helyeztek el rajta, amelyek élénkké, figyelemfelkeltővé teszik a megjelenését. Az összeépítés minősége kiváló, e téren semmilyen hibát nem tapasztaltunk.

A 36,5 centiméter széles, 26 centiméter mély és 2,5 centiméter vastag termék súlya 2,5 kilogramm. Ennél ma már vannak lényegesen könnyebb Lenovo laptopok is, és az is tény, hogy a külső táp sem kicsi. Viszont azért gond nélkül bepakolható egy átlagos méretű hátizsákba is. A készülékház tapintása kellemes, a tisztítása pofonegyszerű, a kosz nem tapad meg rajta.

Csatlakozó-fronton sem lesz hiány!

Csatlakozókkal alaposan megszórták, hiszen található rajta 4 USB-A mellett két USB-C és egy-egy HDMI, LAN és fejhallgató port is. Természetesen rendelkezik beépített WiFi modullal, és a Bluetooth kapcsolat megteremtését is támogatja. Hatalmas légbeömlő nyílások találhatóak rajta, de ezekre a megfelelő szellőzés miatt bizony szükség is van.