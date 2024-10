Gitex Global 2024: Kiberbiztonsági nap reflektorfényben

A globális kiberbűnözés által okozott kár 2025-re várhatóan eléri az évi 10,5 milliárd dollárt, ezért a nemzetközi technológiai közösség eltökélt a védekezés erősítése iránt. A Gitex platformot biztosított a cégek biztonsági vezetői számára, hogy megosszák tapasztalataikat és együttműködjenek a kiberbiztonsági stratégiák fejlesztésében.

Számos óriáscég mutatta be a kiberbiztonsági megoldásait a Gitex harmadik napján.

Mesterséges intelligencia a kiberbiztonság szolgálatában

A mesterséges intelligencia (MI) kulcsszerepet játszik a kiberbiztonság jövőjében. Az MI segítségével hatékonyabban lehet felderíteni és megelőzni a kibertámadásokat. Az azonban fontos megjegyezni, hogy a kiberbűnözők is használhatják az MI-t a támadásaik kifinomultabbá tételéhez. A Gitex számos új partnerség kötését tette lehetővé a különböző cégek és szervezetek között. Ezek a partnerségek elősegítik a tudásmegosztást és az együttműködést a kiberbiztonság területén.

Innovációk a kiberbiztonságban

A kiállításon számos cég mutatta be a legújabb kiberbiztonsági megoldásait. A Huawei megvilágította kritikus infrastruktúráját és felhőtechnológiai megoldásait Dr. Aloysius Cheanggal, a Huawei közel-keleti és közép-ázsiai biztonsági igazgatójával, aki feltárta a kibertámadások megdöbbentő arányát világszerte. Miközben felszólította a vállalkozásokat, hogy gondoskodjanak a szigorú biztonsági intézkedésekről, elmondta:

„A Huaweit naponta átlagosan 12 milliárd támadás éri. Ezért a kiberbiztonságot nagyon stratégiai értékként pozícionáljuk vállalatunkon belül. A szervezeteknek kiberbiztonsági kultúrát kell kialakítaniuk a biztonságot és az adatvédelmet előtérbe helyező megközelítéssel - és a megoldásaiknak a digitális eszközök védelmét kell szolgálniuk.”

A Kaspersky kiberbiztonsági és vírusirtó szolgáltató szintén bemutatta úttörő Cyber Immunity megközelítését és fejlett fenyegetés-felderítési megoldásait szerdán, ahogy az amerikai kibercég, a Fortinet is kiemelte a kiberbiztonsági platformportfóliójához tartozó termékeket és szolgáltatásokat. a solutions by stc a látogatóknak bemutatta az ügyfelek számára új értékek nyújtására használt új technológiákat is.