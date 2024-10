GITEX Global 2024: Így csináljunk ivóvizet a levegőből

Október 14-18. között tarják Dubaiban a világ egyik legnagyobb és legátfogóbb technológiai eseményét, a GITEX Global 2024-et. A rendezvény idén is lenyűgöző innovációk, technológiai áttörések és jövőbe mutató megoldások ígéretével várja a látogatókat. Különösen izgalmas a startupok kiemelt jelenléte, akik a North Star Dubai keretében mutathatták be ötleteiket és fejlesztéseiket a világnak.

Természetesen a könnyű közönségvonzó témák is itt vannak.

North Star Dubai: A startupok fellegvára

A GITEX egyik legfontosabb pillére a North Star Dubai, amely korábban GITEX Future Stars néven futott. Ez a platform egy kifejezetten a startupok számára kialakított tér, ahol azok bemutatkozhatnak a befektetőknek, a szakmai közönségnek és a potenciális ügyfeleknek. Idén több mint 1000 startup érkezett a világ minden tájáról, hogy megosszák innovatív ötleteiket és megoldásaikat a legkülönbözőbb területeken, mint például a mesterséges intelligencia, a fintech, az egészségügy, az oktatás és a fenntarthatóság.

A GITEX jelentősége a startupok számára

A GITEX egy kiemelkedően fontos esemény a startupok számára, hiszen lehetőséget kínál nekik arra, hogy Globális szinten bemutatkozzanak. A ide a világ minden tájáról érkeznek látogatók, így a startupok egy igazán nemzetközi közönség előtt prezentálhatják magukat. Emellett természetesen a rendezvényen számos befektető vesz részt, akik folyamatosan keresik az ígéretes startupokat.

Nem csak a startupok, a legnagyobb cégek is itt vannak.

De nem csak befektetőket lehet is találni, hiszen a kiállítás kiváló lehetőséget biztosít a startupok számára arra, hogy partnerségeket kössenek más cégekkel, vagy akár tanuljanak és fejlődjenek, hiszen, a rendezvényen számos workshop és előadás kerül megrendezésre, amelyeken a startupok értékes tudásra tehetnek szert.

A GITEX legérdekesebb témái

A legizgalmasabb témák természetesen azok a témák, amik most világszerte a legjobban izgatják a technológiai szektort. Úgy a fejlesztőket, mint a befektetőket. Nem is lenne 2024, ha nem az AI lenne az egyik legfontosabb és legtöbbet megjelenő buzzword a kiállításon. Természetesen vannak itt mesterséges intelligencia alapú asszisztensek, biztonsági rendszerek, vagy akár mesterséges intelligencia alapú kisállatoknak szánt jóléti rendszerek is, mint a PetMagix.

Egy másik fontos téma a fenntarthatóság és ennek egy rendkívüli példáját is láttuk a kiállításon, a Ma Hawa nevű cégtől. Ez a cég ugyanis a fogyatkozó – és Dubai környékékén eleve nem túl bőséges édesvíz-készlet problémáját igyekszik megoldani.

A kiállításon több helyen is elhelyezett, kisebb hűtőszekrény méretű szerkezeteivel minden egyéb segédeszköz nélkül a környezeti páratartalmat kihasználva képes ivóvizet előállítani.

Nem is akármennyit, hanem évi 11 000 litert!