Saját atomerőműveket rendelt a Google

Történelmet írt a Google, a nagyvállalati világban elsőként írt alá szerződést az áramigényének mini és moduláris atomreaktorokkal való fedezése érdekében. A vállalat a Kairos Power nevű startuppal szövetkezett, 2035-ig számos mini erőművet szeretne szolgálatba állítani az Egyesült Államokban, hogy fedezze a mesterséges intelligenciát futtató szerverközpontjainak óriási fogyasztását. Ezek összesen olyan 500MW áramot tudnának termelni, kontextusként a paksi erőmű blokkjai egyenként ilyen teljesítményűek, az első 2030-ban állhat szolgálatba.

A Kairos Power mini atomerőműve helyileg épített helyett gyárban összerakott reaktort használ, víz helyett pedig olvasztott sóval kerül hűtésre, az utóbbi alacsony rendszernyomás melletti működést tesz lehetővé. Ezeknek a faktoroknak és a messze kisebb méretnek köszönhetően a cég áramtermelő egységei a klasszikus atomerőműveknél sokkal gyorsabban és olcsóbban telepíthetőek, plusz a működtetésük is biztonságosabb.

A Kairos első élesben működő, demonstrációs erőműve már építés alatt áll Tennessee államban, a tervek szerint 2027-ben kezdheti meg az áramtermelést.

A napokban a Microsoft is nukleáris energia vásárlására vonatkozó üzletet jelentett be, a tervezett 2028-as újraindítása esetén húsz évig venne áramot a 2019-ben leállított Three Mile Island-i atomerőműtől, annak egyedüli ügyfeleként. A Pennsylvania államban lévő erőmű az 1979-es balesetéről hírhedt, műszaki hibák és a helyzet rossz kezelői felismerése miatt kis híján teljes értékű nukleáris katasztrófa történt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!