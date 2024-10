Google Pixel Buds Pro 2: Méltó utód?

A Google Pixel Buds Pro 2 a Google második generációs prémium vezeték nélküli fülhallgatója, amely számos fejlesztést hoz az elődjéhez képest. De vajon elég jó ahhoz, hogy felvegye a versenyt az Apple AirPods Pro-val és a Samsung Galaxy Buds 3 Pro-val? Nézzük meg közelebbről!

A Google Pixel Buds Pro 2 színes egyéniség.

Dizájn és kényelem:

A Pixel Buds Pro 2 dizájnja letisztult és modern, a Google-re jellemző minimalista stílusjegyekkel. A fülhallgatók még mindig az „agyba csavarós" módszert használják a behelyezéshez, de kisebbek és könnyebbek, mint az elődmodell, és kényelmesebben illeszkednek a fülbe. A töltőtok, bár a fülesekhez képest kicsit nagynak tűnik, azért kompakt és könnyen zsebre tehető. A fülhallgatók IPX4 vízállósági besorolással rendelkeznek, így az izzadság és a könnyű eső sem árt nekik.

Fülbe"csavarós" kialakítás, vízálló kivitel.

Hangminőség:

A Pixel Buds Pro 2 hangzása kiegyensúlyozott és részletgazdag. A mélyhangok erőteljesek, de nem túlzóak, a közép- és magas hangok tiszták és jól definiáltak. A fülhallgatók támogatják a térhatású hangzást, amely még magával ragadóbb élményt nyújt filmek és játékok nézése közben.

Aktív zajszűrés (ANC):

A Pixel Buds Pro 2 aktív zajszűrése hatékonyan blokkolja a környezeti zajokat. A zajszűrés mértéke állítható, így a felhasználó a saját igényeihez igazíthatja. A fülhallgatók átengedési móddal is rendelkeznek, amely lehetővé teszi a környezet hangjainak hallását anélkül, hogy ki kellene venni a fülhallgatókat a fülből.

Akkumulátor:

A Pixel Buds Pro 2 akkumulátorideje kiváló. A fülhallgatók akár 7 órán keresztül is használhatók egyetlen töltéssel, a töltőtokkal együtt pedig akár 21 órás üzemidő is elérhető. A fülhallgatók támogatják a gyors töltést, így 5 perc töltéssel akár 1 óra zenehallgatás is lehetséges.

"Tokkal-vonóval" 21 órás üzemidőt tud.

Egyéb funkciók:

Érintésvezérlés: A fülhallgatók érintésvezérléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a zene lejátszásának/szüneteltetésének, a hangerő szabályozásának és a hívások fogadásának/elutasításának vezérlését.

A fülhallgatók érintésvezérléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a zene lejátszásának/szüneteltetésének, a hangerő szabályozásának és a hívások fogadásának/elutasításának vezérlését. Google Asszisztens: A fülhallgatók integrálva vannak a Google Asszisztenssel, így hangutasításokkal vezérelhetők a zene, a hívások és a Google egyéb szolgáltatásai.

A fülhallgatók integrálva vannak a Google Asszisztenssel, így hangutasításokkal vezérelhetők a zene, a hívások és a Google egyéb szolgáltatásai. Multipoint kapcsolat: A fülhallgatók egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatók.

A fülhallgatók egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatók. Automatikus szüneteltetés: A fülhallgatók automatikusan szüneteltetik a zenét, ha kiveszi őket a füléből.

Google Pixel Buds Pro 2 -összegzés

A Google Pixel Buds Pro 2 egy kiváló vezeték nélküli fülhallgató, amely számos fejlesztést hoz az elődjéhez képest. A fülhallgatók kényelmesek, jól szólnak, hatékony zajszűréssel rendelkeznek és hosszú akkumulátoridejűek. A Google Asszisztens integrációja és a multipoint kapcsolat további előnyöket jelentenek. A Pixel Buds Pro 2 egy remek választás azoknak, akik prémium vezeték nélküli fülhallgatót keresnek. Az egyetlen visszatartó erő az bizony az ár, ami 100 000 forintos magasságban zsibbasztja a vásárlókat. Persze itt meg kell említenünk, hogy a közvetlen konkurensek, a Samsung és az Apple Pro fülesei is ebben a magasságban mozognak, így ez csak távolról nézve magas ár. A minőségért és a prémium szolgáltatásokért manapság nagyjából ennyit kell fizetni ezen a piacon.