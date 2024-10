Huawei Pura 70 - újra prémium okostelefont hozott a magyar piacra a gyártó

Huawei Pura 70

Fotó: Origo

Kamera

Az új Pura 70 széria új generációs Ultra Lighting XMAGE kamerával frissült, amely a Huawei XD Motion Engine technológiával együttműködve lehetővé teszi az ultra sebességű pillanatfelvételek készítését, ezáltal a készülék éles és részletgazdag fotókat készít, legyen a fotó alanya közel vagy távol. A Huawei Pura 70 főkamerája 1/1,3 hüvelykes érzékelővel rendelkezik, és az iparág egyik legnagyobb F1.4-es fizikai rekeszét használja, ami nagy mennyiségű fény beáramlását teszi lehetővé. A kamerákat ezenfelül olyan mechanikai komponenssel szerelték fel, amely segít a kamera lencséjének pontos és stabil mozgatásában, 100 százalékkal növelve a fókuszpontosságot. 91 százalékkal növelték a rázkódáscsökkentő szöget is, így még gyors felvételek esetén is éles és részletgazdag képeket lehet készíteni. A készülék innovatív fotós képességeit bemutató videója részben Budapest utcáin és ikonikus helyszínein készült, így a Duna partja, a Lánchíd és a Keleti pályaudvar is feltűnik benne.

A Huawei Pura 70 okostelefon százszoros zoomtartományt biztosít (0,5x-től 50x-ig), valamint jelentősen fejlődött a portréfotózás terén is. A készülék intelligensen érzékeli a fényt, az árnyékokat, a fókuszálást és a bőrszínt, így valósághű, kiváló portréhatásokat biztosít. A háttérelmosódással készített portrék is jól definiált rétegeket jelenítenek meg, amelyek élesen kiemelik a főszereplőt, miközben megőrzik a részleteket, például a haj finom vonalait és az arc apró részleteit. Az előlapi kamera használata közben a Huawei Pura 70 sorozat természetesen szépíti az arcot, miközben megőrzi az arc valódi arányait és pontosan visszaadja a bőrszínt, így a közeli arcról készült fotók is természetesen, torzítás nélkül jelennek meg.

A kamerarendszer a felhasználók többsége számára tökéletesen elegendő teljesítményt nyújt. Az élénk színek, az éles részletek és a gyenge fényviszonyok között is remekül sikerült fotók előkelő helyre emeli a telefont a mezőnyben. Megmutatjuk, milyen zoomra képes a kamera: