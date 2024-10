Fel fogja jelenteni a gyerekeket zaklatókat az Apple

Idén ősszel gyermekek ellen irányuló szexuális zaklatás elleni fejlesztésekkel váltak elérhetővé az Apple mobileszközeire és számítógépeire szánt operációs rendszerek. Ennek keretében többek közt a gyári iMessage üzenetküldő képessé vált gépi elemzéssel felismerni és elhomályosítani a potenciálisan meztelenséget tartalmazó képeket és videókat.

Az operációs rendszerek hamarosan befutó következő kisebb frissítéseitől, így például az iOS 18.2-től kezdve az Apple újabb kritikus lépést tesz a gyermekek védelme érdekében. A fiatalok elsőként Ausztráliában, majd később világszerte képesek lesznek jelenteni a szexuális zaklatóktól az iMessage üzenetküldőben kapott felvételeket a vállalatnak.

Bejelentéskor a kiválasztott kép vagy videó mellett az Apple megkapja az előtte és az utána lévő chatüzeneteket is, továbbá a csevegő felek kapcsolattartási információt.

Amennyiben indokoltnak tűnik, akkor az Apple moderátorai rendőrségi feljelentést fognak tenni a zaklatók felelősségre vonatása érdekében.

Nem az Apple az egyetlen, amely újdonságokat vezet be a gyerekek és tinik szexuális zaklatása ellen, a napokban az Instagram is témába vágó fejlesztéseket jelentett be.

