Az Intelre is mérgesek lehetnek a gamerek

Óriási csalódást okoztak a számítógépes játékosok számára a nyár végén piacra került AMD Ryzen 9000 asztali számítógépes processzorok, hiszen az új Zen 5 architektúrás termékek az elődeiknél semmivel sem nyújtottak jobb teljesítményt a játékokban, viszont jóval drágábbnak bizonyultak azoknál.

A helyzet magyarázata, hogy az AMD ebben a termékgenerációban az energiahatékonyság jelentős javítását tolta az előtérbe, és abszolút el is érte a céljait, csak épp a gamereket ez cseppet sem érdekli, kevesebb fogyasztás helyett jobb teljesítményt szerettek volna látni.

Most az Intel is megkezdte a legújabb generációs, Arrow Lake-S családba tartozó Intel Core Ultra Series 2 processzorainak forgalmazását, és teljesen ugyanez a történet bontakozott ki: az elődeikhez képest óriásit javult az asztali PC-s processzorok energiahatékonysága, de a játékokban nyújtott teljesítményt tekintetében vagy nem történt említésre méltó előrelépés, vagy néhány esetben még csökkent is a tempó.

Konkrét példát hozva a The Verge mérésén a Intel Core Ultra 9 285K csúcsprocesszor a Black Myth: Wukong futtatása során 114 wattal is beérte, míg a közvetlen előd Core i9-14900K még 144 wattot fogyasztott.

A legtöbb játékban hibahatáron belüli eltérésekkel teljesített a két processzor, de valamilyen oknál fogva az Ultra beállítások mellett futtatott Cyberpunk 2077-ben, továbbá Highest beállításon lévő Shadow of the Tomb Raiderben csökkent a képkockasebesség, ilyen sorrendben 164 vs. 180 FPS, továbbá 267 vs. 291 FPS értékek jöttek ki.

Az idei év nem volt kegyes az olyan gamerekkel, akik türelmesen vártak a legújabb processzorok megjelenésére, hogy a létező legújabb és legjobb hardverekből tudjanak új konfigurációt építeni.

