Négy évtized után új játék készült a magyar számítógépre

A magyar számítógépes játékfejlesztés története újabb fejezettel bővül, amikor 42 év után egy új játék jelenik meg a legendás Homelab-2 számítógépre. Az úttörő magyar számítógépet megálmodó Lukács fivérek munkássága előtt tisztelegve a Neumann Társaság versenyt hirdetett, amelynek nyertes alkotását a PleasureBytes Games kazettás és számos extrát tartalmazó gyűjtői változat formájában most adja ki. A játék bemutatása és fizikai formában történő megjelentetése egyaránt ünnep a magyar játékfejlesztők és a retró játékok rajongói számára.

A Kildu az eredeti számítógépen, korhű tévével

Fotó: Neumann Társaság

Elképzelni is nehéz, hogyan tudott a 80-as évek elején egy tinédzser testvérpár, Lukács József és Lukács Endre egy budapesti lakótelepi lakásban szinte a semmiből számítógépet alkotni. Márpedig 1982 tavaszára az első prototípus problémáit kiküszöbölve elkészült a Homelab-2 személyi számítógép, a többi innentől kezdve már történelem. „A Homelab-2 nem csupán egy számítógép, hanem egy korszak szimbóluma, amely a magyar innováció és kreativitás csúcsát képviselte. Ezért is szerettünk volna a két legendás konstruktőr előtt tisztelegni azzal, hogy játékfejlesztő versenyt hirdettünk erre a több mint 40 éves magyar számítógépre. A Homelab-2 pályázatot végül Nickmann László játéka nyerte, melyben Kildu, a kobold lány kalandos útját kell végigkísérni, hogy megtalálja új otthonát” – mondta Képes Gábor, az NJSZT ügyvezető igazgatója.

„A Kildu a magyar játékfejlesztés hőskorát idézi, hiszen teljesen erőszakmentes, mai divatos kifejezéssel élve amolyan mászkálós játék, amiben a felfedezésen és a történeten van a hangsúly. Mindezeket figyelembe véve öröm és megtiszteltetés, hogy a játékot mi adhatjuk ki” – mondta Kolma Kornél, a retró játékok kiadására szakosodott PleasureBytes Games egyik alapítója.

Különleges gyűjtői kiadás a Lukács-fivérek kézjegyével ellátva

A játékból egy egyszerűbb kazettás változat, illetve gyűjtőknek szánt nagydobozos kiadás is készül. Utóbbiban a kazettás verzió mellett egy stílusos fa USB pendrive-ot is tartalmaz, hogy emulátorban azok is élvezhessék a játékot, akiknek nincs HOMELAB-2-es gépük. Ezen kívül Képes Gábor, az NJSZT ügyvezető igazgatója tollából származó rövid ismertető, korhű képeslap és további apró meglepetések várják a korlátozott számban megjelenő gyűjtői kiadás leendő tulajdonosait. Egy szerencsés vásárló ráadásul a Lukács fivérek által dedikált verzióval teheti még egyedibbé a gyűjteményét.