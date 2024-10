Motorokra is jön az Android Automotive

Trendi kiegészítőt jelentett be a prémium kategóriás motorjaihoz a KTM márka, a közeljövőtől kezdve azok egy új generációs, érintőkijelzős műszerfallal is kaphatóak lesznek. A kütyün közvetlenül Android Automotive operációs rendszer fut, ami elsőség a motoros világban, az 1280×720 pixeles TFT érintőkijelzője pedig az ígéret szerint fénykörülményektől függetlenül jól olvasható marad, plusz a korábbi modell 65 ezerje helyett már 256 ezer színárnyalatot is képes megjeleníteni.

Az új műszerfal álló és fekvő tájolású verzióban is kapható lesz, az előbbi modell a V80 névre hallgat és 8 hüvelykes, míg az utóbbi H88 típus 8,8 hüvelykes. Az új hardvernek és az Android Automotive rendszernek köszönhetően az egység natívan ismeri az eSIM, a GPS, a Bluetooth, továbbá a Wi-Fi technológiákat, mobilappok streamelhetőek a kijelzőjére.

A fekvő verzió egy picit nagyobb átlójú

Fotó: KTM

A KTM szerint az új Android Automotive rendszerű egységek a következő években fokozatosan terjednek majd a termékkínálatának egyre olcsóbb szegmensei felé, csak a kezdetekben lesznek prémium extrák.

