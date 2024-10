Jön számítógépekre a Marvel's Spider-Man 2

A megígértnek megfelelően folytatja az eredetileg PlayStation-exkluzívnak szánt saját játékainak számítógépekre való kiadását a Sony. A God of War Ragnarök és az Until Dawn közelmúltbeli megjelenését követően most fény derült a követő körben befutó játékra is, 2025. január 30-tól a Marvel's Spider-Man 2 teszi majd tiszteletét a platformon.

A Peter Parkert és Miles Moralest felvonultató, általunk is tesztelt akciójáték szinte pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg PlayStation 5-re, a számítógépes változat portolási munkáját a Nixxes Software-re bízta a Sony.

Rendszerigényről, árról, továbbá PC-specifikus extráktól még nem esett szó, de biztosan játszható lesz hivatalos magyar felirattal.

A Marvel's Spider-Man 2 számítógépes változata a Steam és az Epic Games Store digitális boltokban lesz megvásárolható, az előrendelése még nem kezdődött el, csak kívánságlistázni lehet bennük a játékot.

Nem ez az egyetlen játék, amire már régóta vártak a számítógépes gamerek, 2024. október 29-én végre az első Red Dead Redemption is befut PC-re.

