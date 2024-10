A MediaMarkt saját márkás termékekkel is készül a Black Friday-ra

A MediaMarkt nemrégiben egy izgalmas sajtóbeszélgetést tartott, amelynek keretében bemutatta a megjelent újságíróknak a cég legfrisebb újdonságait, melyekkel a változó kereskedelni szokásokra és az online áruházak térnyerésére tervez reagálni.

A MediaMarkt Black Friday helyett Black Novembert tart.

Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek

Szilágyi Gábor, a cég ügyvezetője a rendezvényen elmondta, hogy 2024 második félévben jelentős fellendülés következett be, amelyet a foci Eb és a javuló makrogazdasági mutatók is elősegítettek. Ezen felül az ősz és az iskolakezdés fellendítette a fehérárúk forgalmát, mert a felsőoktatási intézmények közelébe költöző diákok először többniyre hártartási gépekkel szerelik fel az új albérleteiket.

Ugyanennek köszönhetően a MediaMarkt saját márkás termékeinek súlya egyre növekszik. A cég jelenleg négy fő kategóriában kínál saját márkás termékeket, a kiegészítőktől a háztartási gépekig és ezek mindegyik a megfizethetőbb kategórát célozza, így jó választást jelenthetnek a kisebb pénzű diákok és családjaik számára. A vállalat kutatása szerint egyébként a vásárlók 68%-a nyitott a saját márkás műszaki cikkek kipróbálására, különösen, ha azok jó ár-érték arányt képviselnek.

Felújított termékek: A MediaMarkt felújított okostelefonokat is kínál majd, amelyeket egy külső partnertől szerez be. A készülékek szigorú minőségellenőrzésen esnek át, és jóval olcsóbbak lesznek, mint az új modellek. A későbbiekben további felújított termékek, például órák, tabletek és laptopok is bekerülnek a kínálatba. A vállalat tapasztalatai szerint a használt mobilok piaca is fellendülőben van. A vállalat 1 év garanciát vállal a használt Apple és Samsung készülékekre.

Black Friday: A közelgő Black Friday-el kapcsolatban Szilágyi Gábor megemlítette, hogy idén is készülnek akciókkal, de nem egy péntekre fókuszálnak, hanem az egész novemberi időszakot végigakciózzák majd. Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy a november mára szinte felzárkózott a decemberhez az éves árbevétel tekintetében. Az egynapos akciók népszerűsége csökken, de a novemberi akciókat továbbra is sokan keresik. Az egyik érdekes slágertermék pedig a szárítógép. Ezek iránt a készülékek iránt ebben az időszakban különösen nagy a kereslet - ez valószínűleg annak köszönhető, hogy már nem száradnak olyan könnyen a ruhák a napon, vagy a kevesebbet szellőztetett szobákban, de a fűtés sem dübörög még annyira, hogy a radiátorok bepótolnák azt, amit a nap gyengülésével elvesztettünk.