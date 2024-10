A magyarok közel 90 százalékát már megpróbálták átverni valamilyen netes csalással

A Mastercard az idei évben is elkészítette a Digitális Fizetési Index névre hallgató tanulmányát. A vállalat a hazai digitális fizetési kultúra fejlődésével kapcsolatos kutatásait publikálta ebben, amiből számos egyéb érdekesség mellett többek között kiderült az is, hogy komoly méreteket ölt Magyarországon a kiberfenyegetettség. A netes csaláselképesztően terjed, nagyon kevés az olyan ember, akivel a csalók még nem próbálkoztak.

Mastercard Digitális Fizetési Indexében nagy figyelmet kaptak a netes csalások.

A Fizetési Index eredményeit bemutató hivatalos eseményen Márkus Gergely a Mastercard country managere sokkoló adatot közölt. Azt árulta el, hogy a vizsgálataik alapján az elmúlt évben 100-ból 92 magyart már mepróbáltak átverni valamilyen digitális csalással. A bűnözők kezében sok fegyver van, a módszereik között pedig megjelentek már a kifejezetten kifinomult megoldások is.

Magyarországon az adathalászat a legelterjedtebb kiberbűnözési forma, a csalók főképp SMS-ben és e-mailben próbálkoznak. Ezek mellett a telefonos csalások is elterjedtek. A válaszadók közel 40%-ából telefonhívásokon keresztül próbáltak kiszedni érzékeny információkat.

Nem meglepő módon a felmérés eredményei egybeesnek a Magyar Nemzeti Bank megfigyeléseivel. Az MNB kutatásai is rávilágítottak arra, hogy tavaly hazánkban is radikális mértékben megugrott a kiberbiztonsággal kapcsolatos incidensek száma. Különösen az olyan, úgynevezett csalárd tranzakciók számában tapasztaltak növekedést, amelyeknél a pénzügyi felelősséget az ügyfelek viselik. Ráadásul az ilyen típusú tranzakciók felét maguk az áldozatok kezdeményezték, tehát nagy felelősség terheli őket is.

Kell az oktatás, mert különben sokba kerül a netes csalás!

A Mastercard felmérése arra is rávilágított, hogy a válaszadók egyharmadának van olyan családtagja, vagy közeli barátja, aki már csalás áldozatául vált. 18 százalékuk pedig személyesen is érintett volt. Ez az eredmény pedig világosan jelzi, hogy még nagyobb szükség van kiberbizontsággal kapcsolatos oktatásra. A felvilágosításra, a teendőkre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni.