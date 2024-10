Betiltott játék került a PlayStation áruházába

Újból lesújtott a többek közt a videójátékok besorolásával is foglalkozó ausztrál kormányügynökség. Az Australian Classification Board panaszára a Sony kedden nem csak leszedte a helyi PlayStation Store kínálatából a Hotline Miami 2: Wrong Number című játékot, de elvette a belőle már megvett kópiákat a játékosoktól, a sértettek természetesen teljes pénzvisszatérítést kapnak.

A véres és erőszakos Hotline Miami 2: Wrong Number eredetileg 2015-ben jelent meg, azonban a szigorú ausztrál hatóság nem volt hajlandó korhatár-besorolást adni a terméknek, mert található benne egy átugorható átvezető animáció, ami szimulált szexuális erőszakot ábrázol. Besorolás nélkül viszont nem forgalmazhatóak Ausztráliában a videójátékok.

A játék mögött álló Jonatan Söderström nem volt hajlandó cenzúrázni a terméket, helyette azt tanácsolta az ausztrál gamereknek, hogy töltsenek le belőle kalóz verziót.

Közel egy évtizeddel később a Hotline Miami 2 továbbra sem rendelkezik besorolással Ausztráliában, viszont Söderström digitálisan időközben Nintendo Switch és Sony PlayStation 5 platformokra is világszerte megjelentette. A Nintendo egy nap után letiltotta az eShop ausztrál változatában a problémás játékot, azonban a Sony körülbelül egy évig árulta azt, mígnem az ACB panaszára most rájött, hogy az gyakorlatilag be van tiltva az országban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!