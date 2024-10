Reolink Argus B440 teszt – A házőrző, ami sosem alszik

Telepítés és szerelhetőség

A Reolink Argus B440 telepítése rendkívül egyszerű és felhasználóbarát. A csomagban található szerelőkészlet segítségével percek alatt rögzíthetjük a kamerát és a napelemes panelt a kívánt helyre. A kamera vezeték nélküli kapcsolata megkönnyíti a felszerelést, mivel nem kell kábeleket húznunk, és a WiFi-kapcsolatot használhatjuk a videó továbbításához.

A napelemes panel dönthető, forgatható, így a legoptimálisabb szögbe állíthatjuk a napsugarak maximális kihasználására. Ez különösen fontos, ha olyan helyen szereljük fel, ahol a napfény változó, például árnyékos területeken.

Képminőség és videófelvétel

A Reolink Argus B440 kamera 4K Ultra HD (3840*2160) felbontású videókat rögzít, ami kristálytiszta képet biztosít. Ez a felbontás nagyobb részletességet és tisztább képeket jelent, különösen a távoli objektumoknál, ami ideális egy kültéri megfigyelőrendszernél.

A kamera 120 fokos széles látószöggel rendelkezik, amely széles területet képes lefedni, így kevesebb kamerára lehet szükség, ha egy nagyobb terület megfigyelésére van szükség. A H.265 videótömörítési technológia lehetővé teszi, hogy a felvételek kisebb helyet foglaljanak a memóriakártyán vagy a felhőalapú tárhelyen, miközben megőrzi a kiváló minőséget.

Az éjszakai megfigyelési képességek szintén kiemelkedők. A beépített infravörös LED-ek segítségével a kamera akár 30 méterig is jól látható éjszakai felvételeket készít. Az éjjellátás fekete-fehér képeket ad vissza, de a részletesség még így is elegendő ahhoz, hogy felismerjünk személyeket vagy járműveket. Továbbá a Reolink Argus B440 támogatja a színes éjjellátást is, ha minimális fény áll rendelkezésre, ha pedig nem, akkor pici fényszórókat is bekapcsolhat automatikusan, ami jelentősen javítja a vizuális élményt.

Mozgásérzékelés és intelligens riasztások

A Reolink Argus B440 kamerája intelligens PIR (passzív infravörös) mozgásérzékelővel van felszerelve, amely képes pontosan érzékelni az emberi mozgást, elkerülve a téves riasztásokat. Ez különösen fontos, hiszen kültéri környezetben sok a mozgás: állatok, növények, vagy akár a szél által mozgatott tárgyak is aktiválhatják a riasztást. Az AI-alapú mozgásérzékelésnek köszönhetően a kamera hatékonyan meg tudja különböztetni az embereket más mozgó tárgyaktól, így csak akkor kapunk értesítést, ha valóban szükség van rá.