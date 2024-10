Samsung Galaxy Watch Ultra – Az okosórák új csúcsragadozója

Egészségfigyelés

Az egészségfigyelés terén a Samsung Galaxy Watch Ultra valóban kiemelkedő. Az órában megtalálható minden olyan funkció, amit egy modern okosórától elvárhatunk. Egyebek mellett:

Szívritmusfigyelés: A Watch Ultra képes a folyamatos szívritmus mérésére, akár egész nap, és figyelmeztetést küld, ha a pulzusunk túl magasra vagy alacsonyra süllyed.

EKG: Az óra beépített elektrokardiogram (EKG) funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy az óra képes legyen felismerni az esetleges szívritmuszavarokat.

Vér oxigénszint-mérés (SpO2): Az óra képes figyelni a vér oxigénszintjét, ami különösen hasznos lehet magaslati edzések vagy alvásfigyelés során.

Alvásfigyelés: Az óra képes nyomon követni az alvásunk minőségét, beleértve az alvási ciklusokat és a légzést is, ami részletes betekintést nyújt az éjszakai pihenésünkbe.

Stresszfigyelés: Az óra figyeli a stressz szintünket, és légzőgyakorlatokat kínál a stressz kezelésére.

Sportmódok

A Galaxy Watch Ultra különösen erős a sportfunkciók terén. Több mint 100 különböző sportmódot kínál, beleértve a futást, kerékpározást, úszást, súlyzós edzést és még sok mást. Az óra automatikusan felismeri a legtöbb mozgásformát, így ha elfelejtenénk elindítani az edzést, az óra magától is megteszi. A GPS funkcióval az óra pontosan nyomon követi az edzések során megtett távolságokat, és részletes adatokat szolgáltat a sebességről, a megtett útvonalról és az elégetett kalóriákról.

A Samsung Galaxy Watch Ultra 10 atm nyomásnak tud ellenállni biztonsággal. Ez bármilyen vízisporthoz megfelelő, de a búvárkodást már nem bírja.

Az úszók különösen értékelni fogják a 10 ATM vízállóságot, ami azt jelenti, hogy akár 100 méter mélységig is biztonsággal használható az óra vízben. Az úszásfigyelés pontosan követi a megtett távot, az úszásnemet és a tempót. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy szinte bármilyen vízisport során viselhetjük, kivéve a búvárkodást.

Akkumulátor

Az okosórák egyik fontos tulajdonsága az akkumulátor üzemideje. A Samsung sajnos ezen a területen meglehetősen elmarad a kínai gyártóktól, de a cég ígérete szerint ez az óra már akár 4-5 napig is működőképes egyetlen töltéssel, ami figyelemre méltó teljesítmény, különösen a nagy méretű és erős kijelző mellett. Ha intenzíven használjuk a GPS-t és az egészségfigyelő funkciókat, akkor az üzemidő a cég szerint 2-3 napra csökkenhet, amit mi magunk is tapasztaltunk, sőt, nálunk sajnos soha nem bírt ki az óra két teljes napot sem. Ami viszont még szomorúbb, hogy az óra ugyan gyors töltési funkcióval rendelkezik, de még így is lassabban töltött fel, mint a korábbi Samsung modellek, így már nem elég, ha a reggeli zuhanyzás idejére a töltőre tesszük -hacsak nem indítjuk a reggelt egy egyórás zuhannyal. A másik bosszantó dolog a töltéssel kapcsolatban, hogy az óra a saját töltőjén kívül semmilyen más vezeték nélküli töltőről nem hajlandó tölteni magát. Még a szabványos QI töltőkről sem. Kizárólag Samsung márkájú töltőkkel sikerült töltenünk, vagy Samsung telefonok hátoldalához fogva, a töltésmegosztás funkcióval.