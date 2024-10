Őrületes lett az új Star Wars játék

A hatalmas Star Wars univerzum folyamatosan bővül kisebb-nagyobb darabkákból. Ebből a folyamatból a videójátékok is rendesen kiveszik a részüket. Az utóbbi időszak egyik legnagyobb durranásának ígérkezett a Star Wars: Outlaws. Iszonyatos mennyiségű időt pénzt és energiát öltek a fejlesztésébe. Ráadásul egy hatalmas kiadó, az Ubisoft állt a projekt mögé, így joggal lehetett bízni abban, hogy egy élvezetes darab születik.

Az ikonikus robotok is felbukkannak a Star Wars: Outlaws-ban.



Azért voltak kétségeink, mert az utóbbi időben felbukkant néhány csalódást keltő Star Wars tematikájú darab. És nem csupán játékok, hanem olyan filmek és sorozatok is, amelyek egyszerűen nem méltóak a klasszikus darabokhoz.

Igazi Star Wars hangulat

Az Outlaws mindenesetre az első pillanattól kezdve nagyon biztatónak tűnt. A grafika remek. Óriási felbontásúra is állítható, a részletesség így kiváló, és ezt ki is használták a látványért felelős kollégák. Az apróságokra is odafigyeltek, így minden nagyon kidolgozott, ráadásul az effekteket sem spórolták ki.

Az animációk, tehát a mozgások visszaadása is rendben van, és mindent összevetve a képi világ kifejezetten jó. Ez pedig értelemszerűen önmagában képes arra, hogy jó hangulatot teremtsen. Ráadásul hangok terén is sikerült felnőni a látványhoz. Egyrészt a zenei aláfestés abszolút passzol a Star Warshoz. Épp úgy, mint a különféle zajok-zörejek, tehát például az űrhajók vagy a lebegő robogók hangja.

Élő. Lélegző világot teremtettek a készítők.

De említhetnénk a lézerfegyverek búgását és lövedékeik sivítását is. Mindent összevetve nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy olyan érzése van az embernek, mintha egy nagy költségvetésű rajzfilmet bámulna, és ennél nagyobb bókot egy videójáték nem nagyon kaphat.

A bűn útján egy nagy világban

Az Ubisoft korábbi nagy dobásaihoz hasonlóan az Outlawsban is szinte teljes szabadságot kapunk. Egy hatalmas, valóban létezőnek tűnő világot építettek fel a készítők, amelyet megszórtak településekkel, bázisokkal, különféle objektumokkal, növényekkel és állatokkal. Természetesen a vidék nem üres, hemzseg a különféle-fajú karakterektől, akik élik a mindennapi életüket. Közöttük a civil polgárok mellett természetesen megtalálhatóak kötelezően a lázadók, a birodalmi egységek, és ami legfontosabb, a bűnözők is.

Az Outlaws magyarul "Törvényen kívülieket" jelent, és a program ehhez hűen a Star Wars univerzum alvilágába kalauzolja el a gyanútlan játékost. Azaz abba a szürke zónába, ahonnan az egész mű-mitológia egyik legismertebb és legnépszerűbb figurája, Han Solo is érkezett. Egy hozzá hasonló karaktert irányítunk, egészen pontosan egy Kay nevű fiatal leányt, akinek még segítője is akad. Csak őt nem egy Chewbacca-szerű hatalmas vuki kísérgeti modern Sancho Panzaként, hanem egy furcsa, tacskóméretű lény. Ez utóbbi képes bejutni a szűk helyekre, megzavarni az ellenfeleket, lopkodni tőlük, szóval nem egy esztétikai elem, hanem a játék szerves részét képezi.