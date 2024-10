Bajban a világ egyik legnagyobb videójáték-gyártója, az Ubisoft

Nem (elég) jó a termék

Tehát konkrétan a cég által produkált termékek nem termelnek elég pénzt, ami viszont nem véletlen. A kritikusok és a játékosok is rendszeresen fanyalognak. A grafika az esetek túlnyomó többségében nagyon rendben van. Látványvilág terén az Ubisoft továbbra is a világ elitet képviseli. Viszont a játékmenet sokszor önismétlő, amiben sajnos van is valami.

Az Ubisoft kialakított egy sokáig remekül működő, újszerűnek tűnő, open wolrd, azaz viszonylag szabadon bejárható világra építő rendszert. Erre a szisztémára húzza rá a különféle programjait minimális változtatásokkal úgy, hogy persze a grafikát és a környezetet teljesen megújítják.

A középkorba helyezett Assassin's Creed alapjai ugyanazok, mint a Star Wars: Outlawsé, az Avataré vagy a jelenkorban játszódó Far Cry-é. Ezt pedig az emberek egy idő után megunják.

Ennél is nagyobb baj, hogy bár a cég a legendák építésében, a háttérvilág felépítésében nagyon jó, viszont a történetmesélést borzalmasan elhanyagolja. A sztorivonal általában kifejezetten gyenge, a karakterek egydimenziósak, a párbeszédek mesterkéltek. Az embernek olyan érzése van, mintha valami szép, de gyenge Netflix sorozatot bámulna. Hiányzik az az érzelmi plusz, amely beszippantaná a játékost, ami miatt azonosulni tud a főszereplőkkel, a céljaikkal. Sőt, olykor kifejezetten idegesítőnek találja őket.

Az egész teljesen érthetetlen, de milyen jel arra utal, hogy a vezetőség vagy a döntéshozók egyszerűen nem akarja meghallgatni a felhasználói visszajelzéseket. Sokadszorra is belefutnak ugyanabba a hibába emiatt. Ez a fajta attitűd pedig egyenes, kikövezett utat jelent a bukás birodalmába.

Fekete szamuráj adhatja meg a végső döfést az Ubisoftnak

Idén tavasz végén vállalat körül egy extra botrány is kialakult, aminek a hullámai mind a mai napig nem ültek el. Amikor bemutatták a legújabb, a középkori Japánban játszódó Assassin's Creed epizód előzetesét, kiderült, hogy az egyik főszereplő egy Jaszuke nevű, fekete bőrű szamuráj lesz. Őt egyébként egy valóban élő történelmi figuráról mintázták, hiszen (állítólag) tényleg létezett egy afrikai származású harcos, aki kalandos élete során Japánba is eljutott és ott is harcolt.

De ettől függetlenül rengetegen tiltakoztak, mondván ez csak erőszakos érzékenyítés, és hogy egy távol-keleti főszereplőt kellet volna választani. Pláne, hogy ilyen karakter eddig nem is szerepelt az Assassin's Creed legendáriumban. A cég persze hárított, de, hogy mennyire komolyan vették az ügyet a döntéshozók, jól mutatja, hogy milyen radikális lépésre határozták el magukat: bejelentették ugyanis, hogy az említett epizód, az Assassin's Creed: Shadows bevezetését elhalasztják novemberről jövő februárra. Ez sokkoló húzás, hiszen a karácsonyi szezon hagyományosan igen fontos. Nem véletlenül időzítették ősz végére a premiert, jó eséllyel ezt szánták az aranytojást tojó tyúknak. Ez pedig értelemszerűen tovább mélyítené a gazdasági válságot.