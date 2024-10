Újból ingyen gyorsulnak az AMD processzorai

Rendkívül szokatlan jelenségek történtek az elmúlt hetekben és hónapokban az asztali számítógépes processzorok piacán. Az AMD oldaláról egy Windowshoz kiadott frissítésnek hála hirtelen generációkra visszamenően gyorsultak a Ryzen processzorok, az Intel pedig több hónapnyi szenvedést követően azt állítja, hogy a legújabb mikrokódfrissítésével végre stabillá váltak a prémium kategóriás központi egységei.

AMD Ryzen asztali számítógépes processzor

Fotó: AMD

Most újból az AMD oldalán pattog a labda, a vállalat is elérhetővé tett egy új mikrokódfrissítést a nemrég piacra került, már Zen 5 mikroarchitektúrát használó Ryzen 9000 processzorok további gyorsítására. Ez a belső késleltetés csökkentése mellett megemelte a Ryzen 7 9700X és Ryzen 5 9600X modellek TDP-jét, a gyári 65W beállítás mellett az alaplapok BIOS/UEFI beállítófelületén opcionálisan átkapcsolhatóak lesznek 105W módba is.

Az AMD szerint a különféle optimalizációk és a TDP magasabbra állítása akár 10% pluszteljesítményt is eredményezhet a Ryzen 7 9700X esetében. A cég leszögezte, hogy a TDP átállítása teljesen biztonságos, továbbá nem minősül a garanciális feltételek megsértésének.

Az alaplapok gyártói a következő hetekben adják majd ki a mostani fejlesztéseket hozó AGESA 1.2.0.2 mikrokódra épülő BIOS-frissítéseket.

A Ryzen 9000 szériás processzoroknak nagy szükségük van némi plusz teljesítményre és pozitív sajtóra, miután a kiadásuk óta eltelt hetekben a hírek szerint borzasztóan fogytak. A gondot az jelenti, hogy az előző generációs modellekhez képest teljesítmény helyett az energiahatékonyság terén hoztak nagy előrelépéseket, ám így nehéz eladni azokat, hiába jó termékek az önnön jogukon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!