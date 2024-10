Ezek voltak a 2000-es évek legmenőbb videojátékai

GTA - San Andreas

Half-Life 2 (2004) A Valve forradalmi játéka, a Half-Life 2 továbbfejlesztette az eredeti cím által bevezetett játékmenetet és történetmesélést. Gordon Freeman visszatér, hogy szembeszálljon az elnyomó Combine erőkkel, a fizikán alapuló játékmenet pedig teljesen új élményt hozott a lövöldözős játékok világába. A Half-Life 2 a Source motorral működött, amely forradalmi technikai újításokat hozott a grafikában és a játékmenetben, így a mai napig az egyik legnagyobb hatású FPS-ként tartják számon.

World of Warcraft (2004) A World of Warcraft (WoW) MMORPG nemcsak a Warcraft univerzum rajongóinak, hanem milliók számára nyújtott fantasztikus kalandokat Azeroth világában. A Blizzard alkotása megteremtette az online játékok új korszakát, ahol a játékosok együtt harcolhattak, küldetéseket oldhattak meg, és élvezhették a céhek közösségi élményeit. A WoW hatalmas játékbázist épített ki, és egy új társadalmi jelenségként robbant be a videojáték-piacra. Még ma is rengetegen játszanak vele és minden évben újabb és újabb kiegészítőkkel, világokkal bővül a játéktere.

Shadow of the Colossus (2005) A Shadow of the Colossus egy igazi művészi alkotás, amely egyedülálló atmoszférát és lenyűgöző játékmenetet kínált. Wander, a főszereplő feladata, hogy legyőzzön hatalmas kolosszusokat, és megmentse szerelmét. A játék minimalista történetmesélése és a lenyűgöző vizuális elemek miatt a mai napig az egyik legmeghatározóbb akció-kalandjáték, amely sokakat inspirált.