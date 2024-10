A Xiaomi továbbra sem tud hibázni

A kamerarendszere valójában nem négy tagú, az egyik a vaku.

Emellett természetesen nem hiányozhat róla egy ultraszéles látószögű modul sem, ami manapság nagyon divatosnak számít. Ez utóbbi 12 megapixeles, tehát a felbontással ez esetben sincs gond. A sötétben készített fotókkal viszont igen. Hiszen a két extra kamera a gyatra fényviszonyokat rosszul tűri. Ebből fakadóan a velük készített képek csúnyák lesznek sokszor.

A videórögzítés terén kimagasló képességekkel rendelkezik, és ebben nincs semmi túlzás. Nagyon fejlett stabilizációs technológiával bír, valamint lehet vele piszok látványos lassított anyagokat is készíteni. De nem is ez az igazi pláne, hanem hogy biztosítja 8K videók rögzítését. Ezzel egy olyan szűk kör tagja lett, ahonnan például még az idei csúcs iPhone is hiányzik.

Használat közben

A Xiaomi 14T Pro esetében elengedte a gyártó a Qualcommot, hiszen a termékbe a MediaTek Dimensity 9300+ nevű chipset került 12 GB RAM mellett. A hardvert a Xiaomi mérnökei csodálatosan finomhangolták, hiszen a modell a vizsgálataink alapján irtózatosan erős. Kiválóan teljesített a kifejezetten erőforrásigényes játékok, egyéb appok vagy videók futtatása során.

A menő mesterséges intelligencia funkciók sem hiányoznak.

A melegedésen viszont még kell dolgozni, mert a tapasztalataink alapján a készülék hajlamos érezhetően átforrósodni. Az egy dolog, hogy ez picit kellemetlen, de ilyenkor a teljesítmény is csökken minimális mértékben. 512 GB tárhellyel látták el, tehát azzal sokáig nem kell foglalkozni, hogy legyen elég hely az applikációknak, fotóknak és videóknak.

A kapacitással az akkumulátor esetén sincsen gond, hiszen egy 5000 mAh-os lítium-polimer akksit kapott, ami viszont sajnos nem cserélhető. Mi azt tapasztaltuk, hogy a használati idő egy töltést követően nagyobb az átlagnál, és elérheti akár a 14 órát is, ami remek eredmény.

De persze, ha valaki megállás nélkül játszik chatel vagy netezik rajta, akkor sokkal hamarabb lemerül. Viszont az is igaz, hogy legalább a feltöltődés nem tart neki soká. A 120 wattos töltéstámogatásnak köszönhetően alig 19 percre van szüksége a konnektor mellett.