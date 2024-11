Az AMD éppen felmossa a padlót az Intellel

🔥 CPU Retail Sales Week 46 (mf)

ℹ️ Units

AMD: 6175 units sold, 94.49%, ASP: 372

Intel: 360, 5.51%, ASP: 320



ℹ️ Revenue

AMD: 2299806, 95.24%

Intel: 115043, 4.76%



ℹ️ By socket

AM5: 4850

AM4: 1325

1700: 310

1851: 40

1200: 10



