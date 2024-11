ASUSTOR Flashstor 6 NAS - Villámgyors adattárolás otthon is

Miért hasznos az Asustor Flashstor 6 otthoni, vagy small office felhasználónak

Az Asustor Flashstor 6 NAS kiváló választás otthoni felhasználóknak és kis irodáknak egyaránt. Az otthoni felhasználók számára biztosítja a nagy kapacitású tárolást a filmek, zeneszámok és fényképek számára, lehetővé téve a közös hozzáférést a családtagok között.

Olyan külső appokkal, mint mondjuk a Plex, vagy a Roon, ez a NAS egy tökéletes otthoni multimédiás központ lehet, ami az összes digitalizált video- és zenei könyvtárunkat tárolja, kezeli és továbbítja az okostévénk, vagy a hálózatra kapcsolt hifink felé. A kis irodáknak pedig ideális megoldás, mivel biztosítja a hatékony adatmegosztást, a rugalmas hozzáférést és a megfelelő adatvédelmet a kritikus üzleti adatok számára.

A Roon használatával a lehető legkönnyebben hallgathatjuk meg az Asustor Flashstor 6 SSD-in tárolt zenéinket a hálózatra kapcsolt hifi eszközeinken.

Összességében az Asustor Flashstor 6 NAS egy magas szintű és megbízható adattároló megoldás, amely kielégíti az otthoni felhasználók és a small office környezetek igényeit egyaránt. A hatékony teljesítmény, a sokoldalú rendszer és az egyszerű használat miatt az Asustor FS 6706T NAS nagyon jó választás lehet bárkinek, aki szeretné biztonságosan tárolni és könnyedén elérhetővé tenni az adatokait otthonában vagy irodájában. Annyit azért meg kell jegyeznünk itt, hogy a 220 000 forintos árához, ha hozzáteszünk hat komolyabb SSD árát is, akkor már azért elég erős végösszeget kaphatunk. De ezt a kiadást kevesebb SSD-vel meg is úszhatjuk, vagy akár lépcsőzetesen megvásárolva a meghajtókat, el is nyújthatjuk.