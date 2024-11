Bevallotta az őrült áremelések valódi okát a Disney

Ezen a ponton jó eséllyel senkit sem ér meglepetésként, hogy a Disney szereti abszolút maximalizálni a nézőkből és előfizetőkből kisajtolható bevételt. Ennek keretében többek közt a Disney+ havidíjas videószolgáltatás óriási áremeléseket hajtott végre az olyan piacokon, amelyeken már elérhető a reklámokkal megtámogatott csomagja. Konkrét példát hozva az Egyesült Államokban az eredeti árhoz képest mostanra a duplájára, havi 15,99 dollárra emelte a reklámmentes előfizetés havidíját.

A még több haszon, a még több profit a legfontosabb. Fotó: Photo12 via AFP / Photo12 via AFP/Archives du 7e Art/Walt Disney Pictures

Bob Iger vezérigazgató most a Disney legújabb pénzügyi eredményeinek ismertetése során kétszer is meglepetést keltett. Elsőként is véletlenül elárulta, hogy az Egyesült Államokban a Disney+ előfizetőinek 37%-a, míg globálisan 30%-a használ reklámokért cserébe olcsóbb előfizetést. Ezt nem szabadott volna elmondania, féltve őrzött üzleti titokról van szó, elszólta magát.

Ezt követően Bob Iger folytatta a szokatlan őszinteségű kommunikációt, az esemény kérdezz-felelek részében elárulta, hogy a Disney+ reklámmentes előfizetésének említett őrült áremelése hátsó szándékkal történt.

Több pénzt lehet keresni azokon, akik a hirdetéseket mutogató előfizetést választják, így a Disney+ áremeléssel próbálja ebbe a csomagba terelni az új és a meglévő előfizetőket.

Bob Iger elszólásának és szokatlan igazmondásának nem lesz következménye. A Disney egy hónapja jelentette be, hogy az üzletember valamikor 2026 végén távozik a multicégtől, az utódjának személyére pár hónapon belül fény derülhet.

