Halálos ellenség a Cybertruck számára a mágnes

Még mindig képes kellemetlen meglepetéseket okozni a Tesla Cybertruck, most épp arra derült fény, hogy semmiképp sem szabad mágneses rögzítésű díszítőelemeket vagy reklámtáblákat tenni a rozsdamentes acél karosszériájára. A helyzetről elsőként a Cybertruck Owners Club egyik felhasználója számolt be, röviddel később pedig több pórul járt sorstársa is megerősítette a helyzet.

A problémát a korrózió jelenti, a mágnesek alatti részen pár hónap után látványos rozsdásodás és anyagvesztés kezdődik. Ha megtörténik a baj, akkor az eddigi beszámolók alapján nem feltétlenül sikerülhet szabad szemmel és jellemzően nem feltűnő mértékig eltüntetni a nyomokat.

Egyelőre nem világos a korróziós probléma gyökere, a karosszériára került mágnesek elektrolízisen keresztül potenciálisan okozhatnak ilyen gondot. Ezen túlmenően ötlet szintjén felmerült egy másik érdekes magyarázat is: talán nem önmagukban a mágnesek okozzák a korróziót, hanem a mágnesekre rávonzott fémrészecskék a ludasak, a karosszéria és a tőle eltérő típusú fémek kapcsolata válthatja ki a korrózióhoz vezető elektrokémiai jelenséget.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!