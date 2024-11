Megjelent Xboxra a Death Stranding

Óriási meglepetést hozott a csütörtök délután az Xbox Series játékkonzolok tulajdonosai számára, bármiféle előzetes beharangozás nélkül megjelent a gépeikre a Death Stranding Director’s Cut, plusz az Amazon Luna játékstreamelőt használók is azonnal megkezdhetik a nyúzását.

Death Stranding Director’s Cut

Fotó: Kojima Productions

A rengeteg gamer által zseniként számon tartott Hideo Kojima legutóbbi játéka elsőként Sony PlayStation 4-en vált elérhetővé, majd a rendezői kiadásban ilyen sorrendben PS5, PC, iPhone, iPad, továbbá Mac platformokon is játszhatóvá vált. Mindezek után és mostanra senki sem számított rá, hogy Xboxra is elérhető lesz, azonban mégis megtörtént a csoda.

A játék xboxos kiadásának elérhetővé tételével együtt a Kojima Productions közölte, hogy immáron teljesen mértékben rendelkezik a Death Stranding szellemi tulajdon felett, és elkötelezett a minél több platformra való kiadása mellett.

A stúdió nem tisztázta, hogy ez befolyásolja-e a tervek szerint jövőre befutó Death Stranding 2: On the Beach kiadását, egyelőre csak PS5-re jelentette be a folytatását.

