Hápogó kacsa leplezte le a részeg disznót

Enyhén szólva sem örvend makulátlan megítélésnek a TikTok. Az Egyesült Államokban való megmaradásért folytatott harc mellett most félig betiltották Kanadában, plusz az elmúlt hetekben világszerte sorra halnak meg a metrószörfözéses trend miatt a fiatalok. Mindezektől függetlenül van pozitív oldala is a létezésének, kifejezetten érdekes tartalmak is felkerülnek rá, a TikTok legújabb sztárja éppen egy háziállatként tartott malac. A hétéves Strawberry a Colorado állambeli Gillben él, viszonylag szabadon garázdálkodhat a tulajdonosainak hobbifarmján, a legjobb barátja egy fekete kacsa.

Alaposan fejbe kólintotta Strawberry-t a maradék sörök elfogyasztása

Fotó: mjaymgee / TikTok

Kettejük kalandjait figyeli meglehetős derültséggel az internet népe, így a videóikon több ezres, néhol több tízezres megtekintésekkel lehet találkozni.

Viszont idén szeptemberben Strawberry kissé elvetette a sulykot, derült ki egy most figyelmet kapott videóból.

A tettét a kacsa leplezte le, az állandó hápogását megunva az állatok gazdái megnézték, hogy mi folyik a garázs környékén. Igazi horror tárult a szemeik elé, a disznó egész egyszerűen megitta a függetlenség napjáról megmaradt söröket. Ezt követően a lábain alig állva bizonytalannak tűnt a következő lépésében, de végül csak eljutott segítség nélkül a fekhelyéhez.

Strawberry-t szeretik annyira a gazdái, hogy nem vágták le bosszúból, állítólag másnapra már nem látszott rajta az előző esti tivornya. A videót pedig úgy felkapták a TikTokon, hogy most már 2,7 millió megtekintés felett jár, így egészen biztos, hogy a görbe estének nem lesz semmilyen következménye, hacsak nem a plusz bevétel, amit a nem mindennapi látogatószám hoz majd a konyhára.

