Ez a Linux a Mac számítógépeket kedvelőknek készült

Világszerte százmilliókat hoz majd kellemetlen helyzetbe a Windows 10 ingyenes támogatásának jövő év végén esedékes megszűnése. Ugyan egy éven át opció lesz a fizetős frissítések vásárlása a rendszerhez, azonban jó eséllyel kevesen kívánnak ilyenért pénzt adni, helyette inkább egy új PC vásárlása tűnhet a legjobb megoldásnak arra, hogy újból huzamos ideig biztonságos és jól működő számítógépet használhassanak.

A Windows 11 által nem támogatott számítógépek megmentésére szóba jöhet egy további opció is, ez pedig a Linuxra való átállás. A lehetőség iránt érdeklődők számára jó hír, hogy az Ubuntuhoz vagy a Linux Minthez hasonló disztribúciók mellett most befutott az elementary OS 8 is, ez a hosszan támogatott Ubuntu 24.04 LTS alapjaira épül, így 2029 áprilisáig kap majd biztonsági frissítéseket.

Jó eséllyel a meglévő PC valódi életciklusának végéig megoldható vele a gép biztonságos használata.

A kezdő linuxozóknak is ajánlott elementary OS nagy érdekessége, hogy a letisztult grafikus kezelőfelülete kinézetre és kezelésre is inkább a macOS-re hasonlít, mint a Windowsra, ami üdítően hathat a Microsoft rendszereinek hosszú távú használatát követően. Az elementary OS telepítőkészlete ingyen letölthető a hivatalos weblapjáról, ehhez csak nullát kell beütni az adakozásra buzdító szövegmezőbe.

