Fizetniük kell a frissítésekért ezeknek a Windows-felhasználóknak

A 2025. októberi hibajavító kedden javarészt nyugdíjba vonul majd a Windows 10, a Microsoft csak fizetős frissítéseket fog kiadni hozzá. A cég áprilisban már tisztázta, hogy a rendszer fizetős kiterjesztett támogatási programja ezt követően három éven keresztül áll majd a különféle szervezetek és vállalatok rendelkezésére, ennek keretében azok képesek lesznek telepíteni az időközben felfedezett, fontos és kritikus sérülékenységek javításait a számítógépeikre.

Érkeznek a fizetős frissítések a Windows 10-re.

Fotó: Windows / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-laptop-computer-sitting-on-top-of-a-stove-top-oven-dNvMy2qdMY4

A kiterjesztett támogatási lehetőség bejelentésekor a Microsoft tisztázta, hogy most először a fogyasztók számára is lehetővé fogja tenni a fizetős javítások kérését, azonban az ezzel kapcsolatos részleteket későbbre ígérte. Most nagyrészt megtörtént a csoda, kiderültek a tudnivalók.

Fizetős frissítés helyett ingyen Windows 11

A Microsoft rögtön rossz hírrel kezdett, az otthoni felhasználók csak egy éven keresztül kérhetnek majd fizetős biztonsági frissítéseket a Windows 10-hez, azaz a vállalati ügyfelekhez képest csak harmadannyi ideig áll majd a rendelkezésükre a kiterjesztett támogatási lehetőség.

A fizetős támogatás ára a fogyasztók számára egyszeri 30 dollár, jelenlegi árfolyamon bő 11 ezer forint lesz.

A vállalat nem tisztázta, hogy ez számítógépenként vagy Microsoft-fiókonként értendő-e. A részletkérdés nem mindegy, hiszen vannak olyanok, akik több Windows 10-es számítógépet is használnak ugyanazzal a Microsoft-fiókkal. Ők minden bizonnyal szeretnék, ha az összes PC-jük megkapná a biztonsági frissítéseket, ne kelljen mindegyik gépre külön kifizetni a támogatás árát.

A Microsoft szerint akik nem kívánnak fizetni a Windows 10 javítgatásáért, azok megfelelő hardver esetén ingyen frissíthetnek a Windows 11-re, vagy vehetnek maguknak új számítógépet.

A tisztán látás kedvéért az ingyenes támogatás befejeződését követően a Windows 10-es számítógépek továbbra is használhatóak maradnak, nem fogják megtagadni a működést, akár kapnak fizetős frissítéseket, akár nem.

Viszont a frissítetlen Windows használata biztonsági okból nem javasolt, az idő múlásával egyre nagyobbá válik annak a veszélye, hogy időközben felfedezett sérülékenységek kihasználásával a bűnözők távolról és automatizált módszerekkel átvehetik felette az irányítást.