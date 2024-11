Szellemesek lettek a halloweeni ingyenjátékok

Az Epic Games Store szokása szerint idén is tematikus ingyenjátékokkal csábítgatja a halottak napját is magába foglaló időszakban a gamereket. A digitális számítógépes játékbolt 2024. november 7. délután 4 óráig két játékot hajlandó bárkinek örökre odaadni, az egyik a viszonylag közismert Ghostwire: Tokyo, a másik pedig az indie fejlesztésű Witch It.

A Ghostwire: Tokyo-t egyszer már kínálta a bolt, ám akik lemaradtak róla, azoknak itt az újabb alkalom a beszerzésére. Az egyjátékos akciójáték a magát komolyabban vevő, horrorszerű alkotások közé tartozik: Tokió lakosságának nyoma veszett, helyettük természetfeletti élőlények portyáznak az utcákon. A játékosok a túlvilági képességeiket bevetve számolhatnak le velük, miközben fényt kell deríteniük a történtekre, és meg kell menteniük a várost.

A másik ingyen osztogatott termék a többszereplős Witch It, ez családbarát, 7 éves kortól ajánlott. Egy bújócskáról van szó, a boszorkák csapatába tartozók magukat tárgyaknak álcázva próbálnak elbújni az őket kereső vadászok elől, akiknek különféle eszközökkel csapdába kell ejteniük őket.

