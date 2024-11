A gyenge jelszavak elleni küzdelem teljesen eredménytelennek tűnik, azonban a népszerű internetes szolgáltatások egy része már támogatja a kétlépcsős hitelesítést, és próbálja rávenni a felhasználókat a bekapcsolására.

Mobilappon át a legegyszerűbb a kétlépcsős kódok generálása

Fotó: Jonathan Kemper / Unsplash

A kétfaktorosnak is mondott hitelesítés lényege, hogy a webhelyekre való bejelentkezéskor nem elég megadni a nevet és a jelszót, hanem egy további kódra is szükség van. Többféle lehetőség is van a kód beszerzésére, a legegyszerűbb módszer a kódgeneráló mobilappok használata, az egyik legnépszerűbb ilyen alkalmazás a Google Hitelesítő.

Most nagy frissítést futott be a mobilapphoz, megkezdődött a 7.0-s változatának általános terjesztése a Play Áruházon keresztül. A Google Hitelesítő új változata látványos ráncfelvarrást kapott, követi a Material You vizuális dizájnnyelvet, továbbá két nagy funkcionális újítás is landolt benne: a tetején lévő szövegdobozon keresztül keresni lehet a kódok között, továbbá a képernyő feloldásához köthető az előtérbe hozása.

A felhasználói azonosítás bekapcsolásához a keresődoboz bal szélén lévő menügombra kell koppintani, majd ott a Beállításokat választva az adatvédelmi képernyő billenőkapcsolót kell átpöccinteni. Ezt követően az alkalmazás mindig ujjlenyomatot, mintát, PIN-t fog kérni az előtérbe hozásakor.

