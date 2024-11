Ennyit költenek idén karácsonyi ajándékokra a magyarok

Játék, ruha, elektronika

A legnépszerűbb meglepetés idén fej-fej mellett a játék és a ruházati cikk (40%) lesz, ezt követik az elektronikai cikkek és kiegészítők (35%), az utalványok (26%) és az élmények (22%). Pénzt a válaszadók 16 százaléka, saját kézzel készített meglepetést pedig 14 százalék tervez ajándékozni.

Az elektronikai cikkek közül csökkenő mértékben, de legtöbben még mindig a fej- vagy fülhallgatót választják (16%). Ezeket követik az okostelefonok és okosórák (13-13%), majd a telefontokok vagy kijelzővédő fóliák, a Bluetooth hangszórók és a játékkonzolok vagy az ahhoz tartozó játékok (egyaránt 11%). A többség jobban örül a meglepetésnek, mint egy előre megbeszélt ajándéknak – ezzel a megkérdezettek 51 százaléka inkább vagy teljesen egyetért.

Érdekes, hogy ajándékozóként már mást gondol a többség: a válaszadók 56 százaléka inkább azt preferálja, ha a megajándékozott megmondja, mit szeretne kapni.

Hazai ünnepi szokások, digitálisan is támogatva

A karácsony a Yettel számára is kiemelt forgalmú időszaknak számít az évben, miközben mobilhálózatával ezen időszak alatt is támogatja, hogy az emberek számára a karácsonyi felkészülés és az ünnep a lehető legzökkenőmentesebben teljen, legyen szó online vásárlásról, találkozóról, vagy a személyes események online megszervezéséről. Idén is, már az adventi időszakban meglepetésekkel készül ügyfeleinek a mobiltársaság: a Yettel mobilalkalmazásban december 1-től minden adventi vasárnapon egy-egy virtuális ablak válik kinyithatóvá. Ezek a digitális adventi ablakok országosan igénybe vehető, értékes meglepetéseket rejtenek, melyek között felbukkanhat a kultúra, a technológia vagy a divat is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!