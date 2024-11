Közösségi média korhatár: Jó ötlet ez?

Vannak, akik szerint csak így lehetne megvédeni a fiatalokat. Ausztrália kommunikációs minisztere már be is terjesztette a közösségi média korhatárt is tartalmazó törvényjavaslatát. El is fogadták.

Ausztrália kommunikációs minisztere, Michelle Rowland nemrégiben egy merész törvényjavaslatot terjesztett elő, amely megtiltaná a 16 év alatti fiatalok számára a közösségi média platformok használatát. Azóta már törvény is lett belőle, megszavazták. A közösségi média korhatár bejelentése komoly vitákat váltott ki, és felvetette a kérdést: vajon más országok is követni fogják-e Ausztrália példáját? A közösségi média korhatár tervei már sok országban felbukkantak.

Fotó: Google A törvényjavaslat háttere Az ausztrál kormány a miniszterasszony szerint a fiatalok online biztonsága és mentális egészsége érdekében hozta meg ezt a döntést. Kutatások ugyanis kimutatták, hogy a közösségi média negatív hatással lehet a serdülőkorúak önértékelésére, testképére és mentális egészségére. A cyberbullying, a szexuális zaklatás és a káros tartalmaknak való kitettség szintén komoly kockázatot jelent a fiatalok számára. A törvényjavaslat értelmében a közösségi média platformoknak (Facebook, Instagram, TikTok stb.) kötelességük lenne ellenőrizni a felhasználók életkorát, és megakadályozni a 16 év alattiak regisztrációját. A szülői beleegyezés sem lenne elegendő a korhatár megkerüléséhez. A szabályozás megsértése komoly pénzbírsággal járna a platformok számára. Globális trendek Ausztrália nem az egyetlen ország, amely a közösségi média korhatárának emelésén gondolkodik. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is folynak hasonló viták. A technológiai cégek és a szabadságjogok védői azonban erősen kritizálják ezeket a törekvéseket, és a szülői felügyelet fontosságát hangsúlyozzák. Az Egyesült Királyság online biztonságról szóló törvénye, amelyet a szabályozó hatóság jelenleg hajt végre, megköveteli a közösségi médiavállalatoktól, hogy érvényre juttassák a korhatárokat. „A vállalatok nem mondhatják többé, hogy szolgáltatásuk egy bizonyos életkor feletti felhasználóknak szól a szolgáltatási feltételeikben, és nem tehetnek semmit annak érdekében, hogy megakadályozzák a fiatalabb gyermekek hozzáférését” - üzente az Egyesült Királyság kormánya. Egy 2023-as francia törvény pedig előírja, hogy a közösségi platformoknak szülői beleegyezést kell kérniük a 15 év alatti kiskorúaktól, mielőtt azok fiókot hoznának létre, de technikai okokból egyelőre ezt a törvényt nem tartatják még be. Ugyanakkor Emmanuel Macron francia elnök is a szélesebb európai digitális korhatár bevezetését szorgalmazta.

A norvég kormány a múlt hónapban közölte, hogy azt szeretné, ha a kiskorúaknak legalább 15 éves korukig kifejezetten hozzájárulásukat kellene adniuk ahhoz, hogy a közösségi oldalak feldolgozhassák adataikat. A kormány célja itt az, hogy a közösségi médiában is legyen korhatár, és jelenleg azon dolgozik, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Az Instagram is nemrég jelentett be egy sor változtatást, többek között a 18 év alatti felhasználók számára létrehozott „tinifiókokat”. Az Európai Unió országaiban az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szülői hozzájárulást ír elő a 16 év alatti kiskorúak személyes adatainak feldolgozásához, bár az államok alacsonyabb korhatárt is előírhatnak. A digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) eközben előírja, hogy az EU-ban havonta több mint 45 millió felhasználóval rendelkező online platformoknak azonosítaniuk és értékelniük kell az őket használó gyermekeket és fiatalokat érintő lehetséges online kockázatokat. A magyarországi helyzet Magyarországon jelenleg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) több programot is működtet a gyermekek online biztonságának növelése érdekében. Ezek között szerepelnek a médiatudatosságra nevelő programok, a szülőknek szóló tanácsadás és a káros tartalmak bejelentésének lehetősége. A közösségi média korhatár emelése: megoldás vagy probléma? Az új ausztrál törvény számos kérdést felvet. Vajon hatékonyan meg lehet-e akadályozni a 16 év alattiak közösségi média használatát? Nem vezet-e ez inkább ahhoz, hogy a fiatalok hamis adatokkal regisztrálnak, és így még kevésbé lesznek ellenőrizhetőek? Továbbá felmerül az a kérdés is, hogy a közösségi média teljes eltiltása nem fosztja-e meg a fiatalokat a kapcsolattartás, az információszerzés és az önkifejezés fontos eszközeitől?

Alternatív megoldások A közösségi média korhatárának emelése helyett érdemes lehet alternatív megoldásokat is megfontolni. Ilyen lehet például a médiatudatosságra nevelés erősítése, a szülői felügyelet támogatása, valamint a közösségi média platformok nagyobb felelősségre vonása a káros tartalmak eltávolítása és a fiatalok védelme terén. Összegzés Az ausztrál törvény egy fontos vitaindító a közösségi média és a fiatalok kapcsolatáról. Bár a szándék jó lehet, a korhatár emelése önmagában nem feltétlenül oldja meg a problémát. A fiatalok online biztonságának garantálása érdekében komplex megközelítésre van szükség, amely ötvözi a szabályozást, az oktatást és a technológiai cégek együttműködését. A jövő megmutatja, hogy Ausztrália példáját más országok is követik-e, és hogy milyen hatással lesz ez a fiatalok online életére. Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

