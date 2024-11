Mikróvásárlás során ezekre érdemes figyelnie

A mikrohullámú sütők az 1990-es évek elején bukkantak fel Magyarországon, és hamar meghódították a hazai háztartásokat is. Így tehát ma már igazi matuzsálemeket is találhatunk néhol. A népszerűségük azóta is töretlen, és ma már alig találni olyan otthont, amelyben nem találhatóak meg ezek a berendezések. Emellett e termékek gyakran megtalálhatóak a nyaralókban, vendégházakban Airbnb-szállásokon is. Ám azok az idők réges-rég elmúltak, amikor minden mikrohullámú sütő egyforma volt. Az igényekhez igazodva egyre többféle változata jelent meg. Ma már pedig ott tartunk, mikróvásárlás előtt több szempontot lehet és kell is mérlegelni. Ezekből szedtük össze a hét legfontosabbat!

A választék ma már hatalmas, így érdemes több szempontra is figyelni mikróvásárlás esetén.

Mire kell figyelni mikróvásárláskor 2024-ben?

Az egyik legfontosabb kérdés azt eldönteni, hogy hova szeretnénk helyezni hogyan szeretnénk tárolni a készüléket a lakásban. A beépíthető modellek esztétikusabbak sokak szerint, hiszen a konyhabútorba integrálva csak a frontfelületük látszik. Viszont cserébe nem adnak szabadságot, azaz nem lehet őket ide-oda pakolászni, akár eldugni egy szekrény mélyére, és hagyományos készülékházzal sem rendelkeznek. Mindkét megoldásnak megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Méret

A mikrohullámú sütőknél az is fontos, hogy mekkora a készülékház, hogy jut-e neki hely például a konyhapulton vagy a konyhabútorban. Viszont érdemes emellett figyelni a térfogatra is, amely egy literben megadott mutatószám, és arról szolgáltat információt, hogy mekkora a sütőtér. Nyilván a térfogat már engedi sejtetni a készülékház méreteit is, abból már sokra lehet következtetni.

A legkisebb elérhető mikrohullámú sütők 13-15 literesek, ezeket azoknak ajánlják, akik csak maximum egy adag ételt készítenének el, vagy melegítenének fel benne. A legnagyobbak 40 literesek és ezek akár egy nagyobb családnál is beválhatnak. A leggyakoribb egyébként a 20-25 literes kategória. Ez egy négy tagú családnak elég lehet kisebb kompromisszumokkal.

Könnyen tisztítható bevonat

Sajnos gyakran előfordul, hogy a melegítés során a zsír, szaft, vagy olaj ráfreccsen a belső térre. Ennek letakarítása a hagyományos eszközökkel bizony problémás lehet. Azonban akadnak már olyan termékek, amely belseje könnyen tisztítható kerámia felülettel bír. Ez némi extra költséggel járhat, azonban akinél ez a probléma gyakran fennáll, annak érdemes erre is odafigyelnie. És persze vannak trükkök is, amelyek segítenek a tisztításban.