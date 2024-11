A Nintendo több millió dolláros pert akasztott egy streamer nyakába

A Nintendo pert indított az EveryGameGuru nevű streamer ellen, akit azzal vádol, hogy kalózjátékok játékmenetét közvetítette, mielőtt azok egyáltalán megjelentek volna, és illegális másolatokhoz és kalózeszközökhöz biztosította a nézők számára a hozzáférést. A vállalat perében azt állítja, hogy az alperes livestreameli magát játékokat játszva a YouTube-on, a Discordon, a Twitch-en, a TikTok-on, a Trovo-n, a Kick-en, a Vaughn-on, a Dlive-on, a Picarto-n, a Nimo-n, a Facebookon és a Loco-n, gyakran nagyon kevés kommentárral. A jelek szerint az EveryGameGuru 2022 óta legalább 50 alkalommal legalább 10 különböző cím játékmenetét streamelte a hivatalos megjelenési dátum előtt.

A Nintendo megunta a streamer illegális tevékenységét.

Fotó: Eugene Chystiakov / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-person-is-playing-a-video-game-on-a-cell-phone-M0NlTsYBV_Q

A Nintendo felsorolta több játékot is, amelyeket a vádlott a megjelenési dátumuk előtt videón játszott, köztük a The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom, a Paper Mario: The Thousand-Year Door, Mario vs. Donkey Kong, Super Mario RPG, Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, Splatoon 3 és Mario Strikers: Battle League. A vállalat a perben képernyőfotókat is mellékelt, amelyeken az EveryGameGuru kalózoldalakra irányítja az embereket. Az egyik képernyőképen egy olyan poszt volt látható, amelyben lépésről lépésre útmutatót írt arról, hogyan lehet illegálisan letöltött ROM-okat lejátszani. Tartalmazott linkeket a Ryujinx, Yuzu, Suyu és Sudachi Nintendo Switch emulátorokhoz, linkeket olyan weboldalakhoz, amelyek játék ROM-okat terjesztenek, valamint egy linket egy olyan weboldalhoz, ahol az emberek Switch dekódoló kulcsokat szerezhetnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a konzol játékai lejátszhatók legyenek. „A kapitalizmus rákos daganat” - írta a posztban csupa nagybetűvel. „A csatornámat törlik a játékvideók megosztása miatt! Ez a jutalmad!”

A cég szerzői jogainak megsértéséért 150 ezer dollár kártérítést kér. Ahogy a 404media megjegyzi, ez akár milliókat is jelenthet, tekintve, hogy a Nintendo azzal vádolja az alperest, hogy legalább 10 játékot legalább 50 alkalommal illegálisan streamelt.