Philips Evnia-teszt: Megnéztük, mitől olyan különleges egy OLED monitor

A hátlapon színes LED-ek kaptak helyet.

A készülék 21:9 képarányú, azaz olyan, mintha két hagyományos 16:9 monitort tennénk egymás mellé, csak itt persze nincs keret. A kijelzőn 3440x1440 képpontnak jutott hely, azaz egy UWQHD felbontású berendezésről van szó. Ennek köszönhetően a képélesség megfelelő, minden apró részlet, finom átmenet jól látszódik.

A mozgásoknál semmilyen hibába nem futottunk bele. Ez annak is köszönhető, hogy a képfrissítési frekvencia 175 Hz, ami jónak számít, bár azért különösebben kiemelkedőnek ma már nem lehetne nevezni. Ez a játékosoknak lényeges infó, mint ahogy az is, hogy a frekvencia szinkronizálást biztosító V-Sync és FreeSync eljárások nem hiányoznak. A késleltetés és a válaszidő is kellemesen alacsony. Egy szó mint száz, játékra ez a modell remekül alkalmas. De a széles képernyőnek köszönhetően munkára is be lehet vetni, hiszen egymás mellett több ablak is megnyitható. Valamint természetesen filmezésre is kiváló, úgyhogy egy igazán sokoldalú monitort tettek le asztalra a Philips mérnökei.

Kényelmi funkciók

A jobb monitorok esetében is alapelvárásnak számítanak a különféle komfortfunkciók, extrák, és ezekről itt sem kell lemondani. Ide tartozik, hogy a képernyő nagy szabadsággal mozgatható. Azaz fel-le tologatható a nyakon, forgatható, dönthető és akár még a falra is fellógatható. A kezelését megkönnyíti, hogy a beállítások szoftveresen is módosíthatóak, hiszen a termék képes együttműködni a vállalat Smart Control szoftverével. Szintén hasznos extra a célkereszt, amely egyetlen gombnyomással bekapcsolható, és így akkor is látszódik, ha az egy adott játékból valamiért hiányzik.

Philips Evnia 34M2C6500 - mi szerettük

Idén jó pár keserű csalódásba belefutottunk, de szerencsére a Philips Evnia 34M2C6500 nem tartozik közéjük. A termék ugyanis igazolta az előzetes magas elvárásokat, hiszen egy igazán kiváló, sokoldalú termékről van szó, amelyet mindenkinek jó szívvel tudunk ajánlani, aki egy ívelt készülékben gondolkodik. Igaz, hogy 325 ezer forintos ára egy kicsit elsápasztja a legtöbb felhasználót, de ezen a szinten ez egy átlagos ár sajnos.