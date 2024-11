Végre eléri a felhős játékokat a PlayStation Portal

Tavaly novemberben az elmúlt évek egyik legfurcsább konzolkiegészítőjével állt elő a Sony. Az itthon jellemzően 90 ezer forint környékén kapható PlayStation Portal egy nyolchüvelykes kijelzővel ellátott kontroller, vezeték nélkül streamelni lehet rá a PlayStation 5 konzolon futtatott játékokat.

A legtöbb gamer nem gondolta volna, hogy nagy siker lesz a drága kiegészítő, azonban a Sony többször is kijelentette, hogy elégedett az eladásaival. Most a nagy örömködést követően végre érdemben javítania is sikerül az eszközön, a legújabb szoftverfrissítésével elérhetővé tette rajta a felhőben futtatott játékok elérésének a lehetőségét.

Ezzel félig kézikonzollá vált az eszköz, nem kell PS5-höz csatlakozni a felhős játékokkal való szórakozáshoz, bár a gazdáik távolról eddig is elérhették róla az otthon maradt konzoljukat.

A Cloud Streaming egyelőre nyilvános béta fázisban van, és természetesen PlayStation Plus Premium havidíjas előfizetés szükséges hozzá. A funkció nyilvános tesztelése során 120-nál is több játék lesz elérhető felhős futtatással a Portalon, beleértve a Dave the Divert, a Ghost of Tsushimát, a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales-t, a Monster Hunter Rise-ot, továbbá a Ratchet & Clank: Rift Apartot.

