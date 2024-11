Nagy frissítés jön a Samsung korábbi okosóráira

Szinte karácsonyinak mondható ajándékot jelentett be a nem túl régi okosóráival rendelkezők számára a Samsung, a következő hetekben hullámokban több generációnyi termékre is elérhetővé válik az idei Galaxy Watch7 és a Galaxy Watch Ultra modelleken debütált One UI 6 Watch szoftver.

A frissítés némileg megújult kezelőfelület és újabb gyári számlapok mellett többek közt elérhetővé teszi a régebbi órákon az általános fizikai és mentális jóllétet reprezentálni kívánó energia pontszámot, képes valós időben mutatni futás és tekerés esetén a haladást, továbbá lehető teszi az óra viselése közben a kéz- és ujjmozdulatokkal való vezérlési lehetőségeket.

A One UI 6 Watch szoftvert megkapó régebbi órák:

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Samsung Galaxy Watch FE

