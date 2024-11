Kipróbáltuk, mit is tud egy igazi gamer billentyűzet

SteelSeries Apex Pro Gen 3 egy prémium kategóriás gamer billentyűzet, amely az OmniPoint 2.0 kapcsolóknak köszönhetően páratlan testreszabhatóságot kínál, és a gyártó állítása szerint a világ leggyorsabb billentyűzete. De vajon megéri-e a 84 990 forintos árát ez a high-tech periféria? Utánajártunk.

SteelSeries Apex Pro Gen 3 gamer billentyűzet.

Dizájn és kialakítás

Az Apex Pro Gen 3 -legalábbis a gamer perifériák közt mindenkép - letisztult, modern dizájnnal rendelkezik, ami tökéletesen illeszkedik egy gamer környezetbe. A billentyűzet jóminőségű alumínium vázzal készült, ami nem csak elegáns megjelenést kölcsönöz neki, hanem rendkívül strapabíróvá is teszi. A fekete, matt műanyag borítás elegáns és ujjlenyomatmentes. A billentyűk közt elhelyezett LED-ek természetesen világítanak, ami ezen a piacon szinte kötelező. A dinamikus RGB világítás szinte korlátlan testreszabási lehetőséget biztosít. A billentyűzet jobb felső sarkában található egy kis OLED kijelző, amely nem csak hasznos információkat jelenít meg a beállításokról, a profilokról és az értesítésekről, hanem akár animált képeket vagy GIF-eket is megjeleníthetünk rajta, amivel egyedivé tehetjük a billentyűzetünket. A billentyűzethez egy mágnesesen rögzíthető csuklótámasz is tartozik, ami kényelmes gépelési élményt biztosít hosszabb használat során is. A csuklótámasz puha műbőr borítással rendelkezik, és könnyen tisztítható.

A kényelmes csuklótámasz mágnesesen rögzül a billentyűzet aljához.

OmniPoint 2.0 kapcsolók: A sebesség új dimenziója

Az Apex Pro Gen 3 legnagyobb különlegessége az, hogy OmniPoint 3.0 kapcsolókkal készült. Ezek a mágneses alapú kapcsolók forradalmasítják a mechanikus billentyűzetek világát. Lehetővé teszik a billentyűk érzékelési pontjának beállítását 0,4 és 3,6 mm között, ami 10-szer gyorsabb válaszidőt és kétszer gyorsabb működtetést eredményeznek a hagyományos mechanikus billentyűzetekhez képest. Ez azt jelenti, hogy a billentyűk érzékenysége teljesen személyre szabható, így mindenki megtalálhatja a számára legkényelmesebb beállítást. A kapcsolók rendkívül gyorsak és precízek, ami ideális játékra és gépelésre egyaránt. A beállításokat akár billentyűnként is módosíthatjuk, így például a játékokhoz használt billentyűket érzékenyebbre, míg a gépeléshez használt billentyűket kevésbé érzékenyebbre állíthatjuk. Ez a szintű testreszabhatóság egyedülálló a gamer billentyűzetek között.