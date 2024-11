Taxi Budapest utcáin: Applikációk harca a fővárosban

A Citytaxi lehet az arany középút ha a taxi budapesti kultúrájára vagyunk kíváncsiak.

Extra funkciók A City Taxi alkalmazás kevesebb extra funkciót kínál, mint a Főtaxi alkalmazása. Lehetőség van előre rendelni taxit, és különböző autótípusok közül választani. Az applikáció azonban nem integrálódik olyan széles körben más szolgáltatásokkal, mint a Főtaxi.

A cég applikációja itt tölthető le Android és itt iOS rendszerre.

Bolt

A Bolt alkalmazása modern és intuitív, talán a legfiatalosabb a négy közül. Az applikáció számos extra funkciót kínál, mint például az útvonal előzetes megtekintése, az ár becslése (ami az árak egységesítése óta kevésbé releváns), és a sofőr értékelése. A Bolt alkalmazás könnyen használható és mivel a cég autóparkja nagyon nagy, általában ez volt az az applikáció, amit a bulizók használtak, mert ha szombat éjjel elfogyott a taxi Budapest utcairól, a Bolttal még akkor volt némi esély egy fuvarra, mielőtt neki kellett indulni az éjszakai buszjáratok felé. Ezért ezt a társaságot gyakran választják a fiatalabbak is. A Bolt a legnagyobb lefedettséggel rendelkező taxi applikáció Budapesten, több ezer autóval. A várakozási idő általában rövid, és számos autó elérhető a város szinte minden pontján.

Extra funkciók: A Bolt alkalmazásban lehetőség van "kedvenc helyek" mentésére, hogy gyorsabban rendelhessünk taxit a gyakran látogatott helyekre. Az alkalmazásban több fiókot is létrehozhatunk, így ha elmentjük cégadatainkat és céges bankkártyánkat, akkor ezt a fizetési módot választva az út végén automatikusan kapunk egy számlát az útról a cégünkre.

A cég applikációja itt tölthető le Android és itt iOS rendszerre.

Uber

Az Uber nemrég a Főtaxi alvállalataként visszatérhetett Budapest utcáira. Az alkalmazása felhasználóbarát és könnyen használható. Az applikáció számos extra funkciót kínál, mint például a különböző autótípusok közötti választás (pl. UberX, Uber Comfort, Uber Black, bár ez itthon még nem sok pluszt ad hozzá a dologhoz, mert a kategóriák itt nem nagyon kiforrottak.), a sofőr értékelése, és az útvonal megosztása barátokkal és családtagokkal. Az Uber alkalmazás nagy előnye, hogy teljesen integrált a többi országban működő Uber applikációval, így egyrészt a sokat utazók könnyebben boldogulnak vele külföldön is, másrészt pedig. De ugyanezért rengeteg külföldi is használja, hiszen, ha megérkezik Magyarországra, nem kell letöltenie semmi más appot, nem kell újra megadnia a bankkártyáját, csak hív egy Ubert és megy is a dolgára, mintha otthon lenne.