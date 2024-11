Technológiai szerencsétlenkedések: kiderült, mitől rettegnek a mobilhasználók

Mi a legrettegettebb technikai baki mind közül? A telefon akkumulátorának lemerülése egy alkalmatlan pillanatban. Az emberek majdnem fele (42%) azt állítja, hogy az akkumulátor lemerülése stresszelné őket a legjobban az élet olyan fontos mérföldkövei során, mint a gyermekük születése, a költözés, a randevú, a házasságkötés vagy az állásinterjú, derül ki a vállalat sajtóközleményéből.

A Honor Magic V3 (balra) megjelenése alkalmából megrendelt, 9000 európai felnőtt körében végzett új felmérés kimutatta, hogy a technológiai hibák milyen hatással vannak az életünkre

Fotó: Origo

A videóhívások szintén aggodalomra adnak okot: 49%-uk nyilatkozott úgy, hogy ideges, amikor egy fontos hívás közben elnémítja a mikrofont vagy kikapcsolja a kamerát, mert attól fél, hogy még mindig látják vagy hallják őket. Ötből kettő (41%) még azt is bevallotta, hogy mondott vagy tett már kínos dolgot egy fontos videóhívás során, amikor azt hitte, hogy nem látják vagy hallják.

A leggyakoribb tech szerencsétlenkedések közé tartozik, hogy az emberek véletlenül zsebben tárcsáztak valakit (36%), elfelejtették a töltőt, amikor elutaztak (35%), vagy összetörték a telefon képernyőjét (27%).

A HONOR játékos módon világított rá arra, hogy a megbízhatatlan technológia milyen hatással van a szerelmet keresőkre, a Cutting Crew (I Just) Died in Your Arms Tonight című klasszikus dalának modern paródiájával és egy klippel, amely egy romantikus fiatalt kísér, aki a megbízhatatlan technológiának köszönhetően nem találja a szerelmet.

„Az embereknek szükségük van arra, hogy tech eszközeik megbízhatóak legyenek, így az élet fontos pillanataira koncentrálhassanak” - mondta Kai Bai, a HONOR regionális menedzsere. „Vegyük azokat, akik a szerelmet keresik: olyan telefonra van szükségük, amelynek hosszú akkumulátor-üzemideje, nagyszerű csatlakozási lehetőségei vannak, és képes túlélni a randevúk világának zűrös jellegét.”