Frissült a szoftver, beszorult két ház közé a Tesla

Kevés jó hír érkezett az elmúlt időszakban a Tesla háza tájáról. A nyár végén egy szoftverfrissítést követően elvétve elkezdték figyelmen kívül hagyni a piros lámpát a kocsijai, nemrég pedig Elon Musk beismerte, hogy előző generációs HW3 önvezető hardveren talán nem sikerül majd megvalósítani a felügyelet nélküli önvezetést.

Ennyire szűk a házak közti hely, de a Tesla Summon funkciója korábban gond nélkül megoldotta a beállást és a kiállást

Fotó: Electrek

Most újabb bizarr problémáról számolt be az Electrek, a vállalat nemrég kiadott önvezető szoftveres frissítése elérhetővé tette az Actually Smart Summon funkciót. Az elődjével azonos módon ez arra szolgál, hogy a telefonjaik GPS-koordinátái alapján a leparkolt kocsik gombnyomásra képesek legyenek a gazdájukhoz gurulni, az új frissítés óta ez már állítólag tényleg nagyon okosan működik.

Sajnos nem Jamie számára, a kanadai Halifax városában élő férfi eddig egy rendkívül szűk sikátorban parkolt a saját háza és a szomszéd háza között. Ez olyan szűk, hogy ha benne áll az autó, akkor nem lehet kinyitni a kocsi ajtajait, azonban a Summon funkcióval eddig be tudott oda parkolni és ki tudta onnan vezettetni a kocsiját.

Sajnos az Actually Smart Summon bevezetésével az ő esetében csődöt mondott az eddig bevált rendszer, a szoftverfrissítés óta az autója húszból talán egy alkalommal képes gépileg elvégezni a parkolási manővereket.

Ez súlyos gondot jelent számára, ugyanis nem szeret a csomagtér ajtaján keresztül kimászni a kocsijából és bemászni abba, főleg mikor hátfájás kínozza.

A Tesla ügyfélszolgálata nem tud mit kezdeni a problémájával, a parkolási manőverei az önvezető funkció biztonsági rendszereinek óvatossága miatt hiúsulnak meg. Jamie szerint nem igazán tud máshova parkolni, ráadásul jön a tél, Halifaxben pedig várható havazás esetén megtiltják az út szélén való éjszakai parkolást, hogy ne akadályozzák a hókotrást a kocsik.

