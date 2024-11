Korán jön a The Last of Us második évada

A The Last of Us és a Fallout játékszériák óriási sikert aratott tévésorozatos feldolgozásaival talán sikerült végre átlépni azt a minőségbeli határt, hogy a nézőknek nem kell többé előre félniük az efféle adaptációktól, helyette izgatottan és reménykedve várhatják az újabb megjelenéseket.

Ellie (Bella Ramsey) és Joel (Pedro Pascal) a The Last of Us első évadában

Fotó: HBO

Az HBO és a Max tartalmakért felelős vezetője jó hírrel szolgált a The Last of Us második évadára várók számára. Azt eddig is tudni lehetett, hogy valamikor 2025 során debütál majd a nyolc Emmy-díjat nyert sorozat folytatása, azonban Casey Bloys most pontosított: várhatóan a tavasztól kezdve válhatnak elérhetővé a részei.

Ez első évad részei 2023 februárjától jelentek meg sorban, így túlságosan nem meglepő a második évad jövő tavaszi debütálása. Viszont a közvélekedés alapján úgy tűnt, hogy a rajongók többsége az év későbbi részben számított a befutására, így senkinek sem lehet oka a panaszra.

